Regalia de Cabral na cadeia não é motivo para transferi-lo, decide Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes suspendeu a transferência do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) para o presídio federal de Campo Grande (MS).



Num trecho da decisão, o ministro afirmou que regalias na cadeia – ou "confortos intramuros", nas palavras dele – não oferecem risco à segurança pública. Gilmar também considerou que o ex-governador não ameaçou o juiz numa audiência na semana passada



De acordo com o ministro, foram dois os motivos que levaram à determinação da transferência: as menções de Cabral ao negócio de bijuterias numa audiência na semana passada e as regalias na cadeia.

O juiz Marcelo Bretas determinou a transferência do ex-governador porque, durante audiência, o peemedebista fez a seguinte menção enquanto explicava o comércio de jóias:



"Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado."

O juiz tomou essa afirmação como uma ameaça e autorizou a transferência do ex-governador – decisão que havia sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal.



Ao analisar o recurso contra a transferência, o ministro Gilmar Mendes não acolheu a interpretação de ameaça porque, em vez de aparente informação privilegiada, a menção aos negócios da família do juiz foram publicadas pela imprensa em perfis do magistrado.