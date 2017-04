PGR vai pedir para o Supremo não aceitar delação de Duda Mendonça

A Procuradoria-geral da República vai se manifestar nos próximos dias e pedirá ao STF que não aceite o acordo de delação premiada firmado entre a PF e o marqueteiro Duda Mendonça.

O caso está nas mãos do ministro do Supremo Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot

Duda, que já havia tido sua proposta recusada pela PGR, fechou no mês passado um acordo diretamente com a Polícia Federal, onde detalhou sua participação com a campanha de Paulo Skaf (PMDB) ao governo de São Paulo, com recursos – no caso R$ 6 milhões – que teriam vindo de um acordo entre Marcelo Odebrecht e a cúpula do PMDB após um jantar com Michel Temer no Palácio do Jaburu em 2014.



Duda Mendonça

Segundo o BuzzFeed apurou, a PGR entende que a delação de Duda não traz fatos novos para as investigações que já estão em curso e que o material probatório levantado pelos delatores da Odebrecht são suficientes para as ações que correm contra a cúpula do governo no STF.



Além disso, a PGR também é contrária à possibilidade de Policiais Federais fecharem acordos de colaboração premiada.

Na visão dos procuradores, somente o Ministério Público deve ter este poder. A instituição, inclusive, já enviou uma ação ao STF pedindo que a PF seja proibida de celebrar acordos desta natureza.

Policiais ouvidos pelo BuzzFeed discordam das teses da PGR. Dizem que a Lei das Delações, de 2013, prevê expressamente a possibilidade de policiais firmarem acordos. Num dos artigos, é citado o seguinte:

“O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.”

Dizem ainda que um exemplo bem sucedido foi o de Danielle Fonteles, dona da agência Pepper, que teve sua delação fechada com a PF, homologada pelo STJ, e ajudou a desvendar um suposto esquema de desvios de recursos públicos para abastecer a campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais no âmbito da operação Acrônimo.

Por fim, os policiais também dizem estranhar que a PGR só ingressou no STF com uma ação contra a celebração de acordos em 2016, apesar de a lei que autoriza a PF a fechar acordos ser de 2013.