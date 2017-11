Desembargador citou jurista Michel Temer ao autorizar operação contra cúpula do PMDB no Rio

Share On copy Share On copy

No mesmo trecho da decisão ele ainda faz citação ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, o que não deixa de ser uma ironia.

Os argumentos de Temer foram usados para justificar a competência da Justiça Federal fluminense para processar as acusações que pesam contra o presidente da Assembleia do Rio, Jorge Picciani, e contra os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi.

O desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, citou obra do constitucionalista Michel Temer na decisão que deflagrou a operação Cadeia Velha, que tem como alvo a cúpula do PMDB do Rio de Janeiro.

Em agosto, o magistrado concedeu dois habeas corpus ao empresário do setor de ônibus do Rio Jacob Barata Filho, preso novamente na operação de hoje junto do ex-presidente da Fetranspor Lélis Teixeira.

“Como bem destaca MICHEL TEMER, atual Presidente da República e constitucionalista, em sua vetusta obra: Elementos de Direito Constitucional: os Estados são competentes para decidirem legislativamente, executivamente e judicialmente sobre as matérias que a Constituição lhes atribuiu, dentre as quais não está que suas justiças processem e julguem crimes de competência federal”, escreveu o desembargador. “Ainda nas palavras de MICHEL TEMER, se a descentralização política, a participação da vontade das ordens jurídicas parciais na vontade da criadora da ordem jurídica nacional e a possibilidade de autoconstituição são notas essenciais à Federação, é igualmente essencial à sua manutenção a rigidez constitucional e a existência de um órgão constitucional incumbido do controle da constitucionalidade das leis”, completou.

OPERAÇÃO

Batizada de Cadeia Velha, numa alusão ao fato de que onde funciona a Assembleia do Estado já funcionou um presídio para quem infringisse leis da Coroa Portuguesa, a operação deflagrada nesta manhã investiga o repasse de propinas da Federação de Transportes do Rio e da Odebrecht para a cúpula do PMDB fluminense.

De acordo com as investigações, somente Picciani e Paulo Mello teriam embolsado R$ 112 milhões no esquema.

Em sua decisão, o desembargador ainda se mostrou surpreso com o fato de que, mesmo após a deflagração de várias etapas da Lava Jato no Rio, o grupo ainda manteve em funcionamento o esquema de repasses de propina.

"Por outro lado, apresenta-se extremamente grave, já agora incluindo as condutas dos investigados JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO e LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, o fato de se ter encontrado pagamentos ainda creditados em datas posteriores à deflagração das primeiras apurações dos crimes praticados pela ORCRIM, como os acima indicados como ocorridos em 2017.”

PRISÃO DE PARLAMENTARES

Apesar de o Ministério Público ter pedido a prisão de Picciani, Paulo Mello e de Edson Albertassi, o desembargador entendeu que somente um órgão colegiado do TRF-2 poderia tomar tal decisão.

Por isso, ele pediu que o presidente da corte paute o mais brevemente possível uma sessão para tratar do tema.

Outro pedido que teve sua resposta postergada, foi o de bloqueio de bens dos envolvidos. No caso de Piccini, o pedido de bloqueio foi de R$ 154 milhões.

Devido aos valores envolvidos, o desembargar disse que resolveria sobre a situação em 72 horas.

LAVAGEM DE DINHEIRO

Na decisão ainda foi citado trecho da delação do empresário Marcelo Gonçalves Traça.

Segundo ele, as empresas de ônibus do Rio usavam o dinheiro da passagem para lavar dinheiro. Ele narrou que o presidente do conselho da Fetranspor, José Carlos Reis Lavouras, o procurou em meados de 2010 e disse que o grupo estava com dificuldade para conseguir dinheiro em espécie.

A Fetranspor é responsável, no Rio, por repassar às empresas de ônibus os valores das passagens pagas com vale-transporte. Para lavar dinheiro, de acordo com Traça, a entidade repassava um valor superior ao real, "valor adicional este que não correspondia à prestação de serviços e que deveria ser então devolvido pelas empresas creditadas, em espécie, com recursos próprios".

OUTRO LADO