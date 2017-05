Em reunião privada, deputados do PMDB-PR desdenham ministério para dar foro a "homem da mala"

A grande especulação do dia em Brasília é se o presidente Michel Temer vai tentar nomear um deputado do PMDB do Paraná para algum dos dois ministérios que estão vagos (Cultura e Transparência) e garantir a continuidade do foro privilegiado de Rodrigo Rocha Loures, filmado recebendo uma mala de dinheiro de propina da JBS.



O temor do mundo político é que Rocha Loures faça uma delação envolvendo o presidente Michel Temer de quem ele foi assessor e tem proximidade. Na tarde desta terça, os três deputados da bancada peemedebista do Paraná disseram, em sondagens, na liderança do PMDB da Câmara que recusariam convites do Planalto.



Suplente do PMDB-PR, Rocha Loures perdeu a vaga de deputado – e com isso a prerrogativa de não ser alvo de prisão preventiva – depois que Osmar Serraglio foi demitido do ministério da Justiça e recusou-se a aceitar a Transparência.



Dois deles são ligados ao senador Roberto Requião (PMDB-PR), crítico das reformas do governo Temer: Hermes Parcianello e o sobrinho do senador João Arruda. Arruda disse a colegas da bancada que não vai assumir ministério "para dar foro a investigado".



Já Sérgio Souza, outro deputado, já avisou a colegas próximos do Planalto que não aceitaria um convite à guisa de seus "compromissos" com a comissão de agricultura da Câmara.



Citando pessoas que estiveram com Rocha Loures nos últimos dias, a colunista da Globo News Natuza Nery afirmou que o ainda deputado tem se mostrado tão perturbado que é o pai dele o responsável pelo contato com advogados. "Ele está fora da casinha", disse um destes interlocutores, segundo a jornalista.





