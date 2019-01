No dia em que Bolsonaro falou do Queiroz, a internet só queria discutir o #rosaeazul da Damares

Segundo dados do Google Trends, os termos “Damares” e “azul e rosa” superaram em muitos as buscas por “Queiroz” ou “Flávio Bolsonaro” ontem (3) e hoje (4).

Até hoje sem explicações mais detalhadas, o caso de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) suspeito de desviar parte do salário de seus colegas de gabinete, não despertou tanto o interesse das pessoas na internet quanto a arcaica declaração sobre meninos de azul e meninas de rosa da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

E ontem foi o dia que o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao SBT e falou sobre o ex-assessor do filho e protagonista da principal crise do final da transição. Bolsonaro disse que Queiroz sempre gozou de sua total confiança, mas que prefere não falar com ele até que o caso seja explicado.



"Ele falou que vendia carros, eu sei que ele fazia rolo. Agora, quem vai ter que responder é ele. O Coaf fala em movimentação atípica, isso não quer dizer que seja ilegal, irregular", disse Bolsonaro na entrevista.

Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em um ano e recebeu depósitos de oito funcionários do gabinete de Flávio na Assembleia do Rio.

Em uma entrevista também ao SBT, o ex-assessor alegou ser uma pessoa que ganha muito dinheiro comprando e vendendo carros. Não explicou, no entanto, por que alguém com essa desenvoltura no mundo dos negócios pediu R$ 40 mil emprestados a Jair Bolsonaro nem o depósito de um cheque de R$ 24 mil para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

A entrevista do presidente foi ao ar no período da noite de ontem. Mas, mesmo durante sua exibição, métricas de outras redes sociais, como o Twitter, também apontavam para um maior interesse por Damares.

O diretor editorial do Twitter para a América Latina, Leonardo Stamillo, postou gráfico que mostra as menções a "Damares" na plataforma crescendo e superando até mesmo as menções a "Bolsonaro" na noite de quinta.