É como se Curitiba tivesse virado um grande Facebook com manifestantes pró e anti-Lula

É como se a polarização do Facebook e do Twitter tivesse se materializado em Curitiba por causa do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro.



A capital paranaense deve receber manifestações a favor e contra o ex-presidente, enquanto o petista estiver no prédio da Justiça Federal. O perímetro do edifício será isolado.

Lula Evaristo Sa / AFP / Getty Images ID: 11045522

MST e integrantes da Frente Brasil Popular, que estão em Curitiba para apoiar Lula, conseguiram montar seu acampamento nas proximidades da rodo-ferroviária da cidade e, no fim da noite, marcharam rumo a Catedral Metropolitana, onde promoveram um ato.

ID: 11045526

Segundo os organizadores, o evento reuniu cerca de duas mil pessoas. A PM não deu números oficiais.



Devido à marcha, parte do trânsito foi fechada e alguns dos cidadãos de Curitiba, cidade que tem como prefeito Rafael Greca do PMN, que foi eleito com apoio do PSDB e do DEM, promoveram buzinaços por onde os manifestantes passavam, que respondiam com gritos de Fora Temer e apoio a Lula.

Tanto nas proximidades do acampamento quanto durante a marcha a PM reforçou o policiamento, mas nenhum tipo de conflito foi registrado. O reforço também deve acontecer nesta quarta de depoimento.

No meio do dia alguma agitação tomou conta do acampamento dos apoiadores de Lula quando a Justiça decidiu pela desocupação do lugar. Mas, como fixou o desmonte na manhã de quinta, não haverá maiores problemas. Ou seja, ele só será retirado no dia seguinte ao depoimento que será prestado.

Além das manifestações pró-Lula, um grupo de aproximadamente 10 pessoas fez manifestações a favor da Lava Jato no Museu Oscar Niemeyer (apelidado de Museu do Olho) e outros 30 estiveram em frente ao prédio da Justiça Federal, onde será realizado o depoimento.

A expectativa é que os grupos ganhem corpo nesta quarta. Enquanto os ligados a Lula se reunirão nas proximidades da Universidade do Paraná, os apoiadores da Lava Jato irão ao Centro Cívico. Com isso, uma distância de cerca de 2 km separará os manifestantes.

Para o depoimento, a Justiça Federal cercará o perímetro da do fórum. Só será permitida a entrada de advogados, de Lula e de jornalistas credenciados pela PM.

O trânsito será alterado e parte do comércio no local não deverá funcionar.

ACAMPAMENTO

Montado pela manhã desta terça, o acampamento do MST e da Frente Brasil Popular juntou lideranças ligadas a Lula, como o ex-ministro Gilberto Carvalho, João Pedro Stédile do MST, os senadores Lindbergh Farias, Gleisi Hoffman e Humberto Costa.

Para seus seguidores, gritaram palavras de ordem e diziam que há uma tentativa de Moro em criminalizar Lula, que, na visão de seus apoiadores, está sendo injustiçado e é inocente de todos os crimes pelos quais é acusado.

Em entrevista o BuzzFeed Brasil, Stédile disse que o acampamento será uma vigília. Ele fez críticas à Rede Globo e ao juiz Sergio Moro. Alegou que o juiz vaza depoimentos para a emissora que supostamente os deturparia em desfavor de Lula.

Ele ainda voltou a defender a possibilidade de que a defesa de Lula possa fazer um vídeo completo de todo o depoimento.



Para organizar os manifestantes, eventos musicais foram realizados ao longo da tarde ao lado de comícios num pequeno carro de som.

Os apoiadores de Lula se organizaram em pequenas barracas e um extensas tenda de lona, acomodando-se em colchões sobre o chão.

Cozinhas comunitárias foram montadas e serviram de salsichas picadas a dobradinha aos acampados.

Severino Motta ID: 11045543

Havia ainda pequenas vendas, que comercializavam camisetas e bonés de Lula, Cuba e Che Guevara, e alimentos como arroz, feijão, doces, verduras e cachaças artesanais.



Severino Motta ID: 11045555

ID: 11045559

Ao contrário da previsão do tempo, a tarde foi quente em Curitiba e a temperatura começou a cair somente no final da noite.



Amanhã pela manhã os grupos pró-Lula e à favor da Lava Jato devem retomar suas manifestações e o ex-presidente prometeu a militantes que, após o depoimento faria um comício para seus apoiadores.





Veja também: