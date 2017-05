More

札幌市の円山動物園で飼育されていたテナガザル「グレコ」が5月8日朝、亡くなった。人懐っこさから、来園者の人気者だった。

十勝総合振興局 / Via tokachi.pref.hokkaido.lg.jp

