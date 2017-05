JASRACが京大に著作権料求める？「連絡したが請求してない」　式辞への引用にカネがかかるのか

ボブ・ディランの歌詞を使った京都大学総長の式辞にJASRACが著作権料を請求した、と京都新聞が5月19日報じた。「式辞への引用」にまで著作権料がかかるのか。BuzzFeedが双方に取材した。

京都大によると、式辞は4月7日の入学式で、山極寿一さんが読み上げ、ホームページにアップされた。すると、JASRAC(日本音楽著作権協会)から著作権料について連絡があったという。

山極総長は、ゴリラ研究の第1人者として知られる。式辞では、ボブ・ディランと茨木のり子の詩を取り上げ、学ぶとは何か、大学の役割とは何かを語った。

ボブ・ディランの引用は下記の部分だ。

“How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

人間として認められるのに、人はいったいどれだけ歩めばいいの?”

という問いで始まる歌です。そして、

“How many ears must one man have

Before he can hear people cry?

人々の悲しみを聞くために、人はいったいどれだけの耳をもたねばならないの?

How many deaths will it take till he knows

That too many people have died?

あまりにも多くの人が死んだと気づくまで、どれだけの死が必要なの?”

と続きます。それは、

“The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind

友よ、答えは風に吹かれている”