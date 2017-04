これはポスト安倍宣言なのか？石破茂さんが新著に込めた真意

More

地方に機能を移転させた大企業、A級グルメを目指し田んぼの中に建つ一軒家のレストラン、JR九州が投入した豪華列車「ななつ星 in 九州」ーー。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Satoru Ishidoに連絡する メールアドレス:Satoru.Ishido@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.