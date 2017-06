Germanwings-Flugzeuge meldeten besonders häufig möglicherweise giftige Kabinenluft

Share On link Share On link

Die Germanwings meldet besonders häufig kontaminierte Kabinenluft. Recherchen von BuzzFeed News zeigen, dass die Zeit für die Wartung der Maschinen zumindest in einem Fall offenbar nur sehr kurz war.

Die deutsche Piloten-Vereinigung Cockpit schätzt, dass es bei etwa einem von 2000 Flügen einen Vorfall mit kontaminierter Kabinenluft gibt. Das wäre etwa einmal pro Tag in Deutschland. Airlines müssen solche Vorfälle an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig melden. Doch im Gegensatz zu der amerikanischen Behörde FAA veröffentlicht die deutsche Behörde diese Vorfälle nicht und verweist bei Anfragen auf Datenschutz.

Ein Viertel aller Fume-Event-Meldungen von der Germanwings

Über Umwege ist es BuzzFeed News nun erstmals gelungen, Meldungen über kontaminierte Kabinenluft bei einer deutschen Fluggesellschaft zu erhalten, bei der Germanwings. Demnach betrafen von 228 Fume Events, die im vergangenen Jahr im deutschen Luftverkehr gemeldet wurden, ein gutes Viertel die Lufthansa-Tochter. Das bestätigte die zuständige Behörde BFU auf Anfrage.

Buzzfeed News hat die Anzahl der Germanwings-Flugzeuge mit den Flottengrößen der übrigen deutschen Airlines verglichen. Demnach war es fünfmal wahrscheinlicher, dass ein Fume Event 2016 bei einer Germanwings-Maschine gemeldet wurde als bei anderen deutschen Passagier-Airlines. Insgesamt hatten deutsche Airlines ihren Jahresberichten zufolge im vergangenen Jahr 849 Flugzeuge gemeldet. Zu Germanwings gehörten davon offenbar 56.

Von den insgesamt 228 gemeldeten Fällen von Rauch oder Geruch in der Kabine gibt es bei 61 Fällen den Verdacht, dass giftige Luft in die Kabine eingedrungen ist, weil Besatzungsmitglieder von Öldampf, Ölgeruch, Enteisungs- oder Hydraulikflüssigkeit berichteten. Das geht aus einer kleinen Anfrage von Markus Tressel hervor, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag.

"Potentiell ernste Gefahr für die Flugsicherheit"

Auch von den 61 möglicherweise giftigen Vorfällen betraf also etwas mehr als jeder vierte Fall die Germanwings. Auch hier war es demnach fünfmal wahrscheinlicher, dass ein Fume Event mit eventuell giftiger Luft bei einer Germanwings-Maschine aufgefallen ist.

Die Europäische Cockpit Vereinigung ECA, die Piloten aus 37 Ländern vertritt, stuft kontaminierte Kabinenluft als potenziell “ernste Gefahr für die Flugsicherheit” ein. Sie könne auch die Gesundheit von Crew und Fluggästen beeinträchtigen, heißt es in einer Mitte Juni veröffentlichten Stellungnahme des Verbands.

Bei fast allen Flugzeugen wird die Atemluft direkt und ungefiltert von den Turbinen abgezapft. Dabei können sich Schmierstoffe in den Triebwerken erhitzen und als Dämpfe in die Kabinenluft geraten. Solche Vorfälle sorgen manchmal für üblen Geruch oder sogar Dunst in der Kabine. Deshalb werden sie „Smell“ oder „Fume” oder neuerdings auch „Bad Air Events“ genannt. Das Problem ist dem US-Militär sowie Flugzeugherstellern schon seit den 1950er Jahren bekannt.

Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall – bis zu Nervenschäden

Künstlich hergestellte Öle in der Luftfahrt enthalten in sehr geringen Mengen giftige Stoffe, sogenannte Organophosphate wie Trikresylphosphate (TKP) und Tributylphosphat (TBP). Sie stammen aus der gleichen Familie wie das Giftgas Sarin. Wer mit ihnen in Kontakt kommt, bei dem kann es zu Erbrechen kommen, zu Bauchschmerzen und Durchfall, möglicherweise sogar zu langfristigen Nervenschäden wie Lähmungen, Schwindel oder Gliederschmerzen.

Die Germanwings nehme das Thema Fume Events “grundsätzlich sehr ernst und wichtig”, schreibt Matthias Burkard auf Anfrage von BuzzFeed News. Burkard ist Pressesprecher der Fluglinie Eurowings, die auch die Kommunikation für Germanwings übernimmt. Die Crews seien angewiesen, alle Verdachtsfälle zu protokollieren und zu melden. “Dies erklärt, warum wir vergleichsweise viele Meldungen vorliegen haben.” Die Ursachen für solche Vorfälle seien zum Beispiel “ungewöhnliche Gerüche im mitgeführten Handgepäck eines Passagiers” oder “verbrannte Essensreste in den Bordöfen”.

“Für die Meldung eines Smoke-and-Smell-Vorfalls wurde ein detailliertes und standardisiertes Verfahren entwickelt”, schreibt Pressesprecher Burkard. “Es legt genau fest, bei welcher Intensität eines Vorfalls wir wie Bericht erstatten. Dieses Verfahren hat sich in den vergangenen Monaten bewährt.” Auf Fragen zu möglicherweise giftiger Luft in der Kabine und daraufhin eingetretene Erkrankungen bei Crewmitgliedern ging Burkhard nicht ein.