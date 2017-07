Share On link Share On link

D'Auschwitz-Birkenau, Haïm Lipsky avait ramené un humour mordant et un optimisme acharné. Violoniste passionné, devenu israélien par peur que l'Histoire ne se répète, il s'est éteint à Haïfa le 4 juillet, à 95 ans. Haïm Lipsky était l'un des derniers survivants de l'orchestre d'Auschwitz. Trois mois avant sa mort, il s'entraînait toujours au violon, l'instrument qui lui avait permis de traverser l'enfer sans perdre pied.



À la force d'un violon

Au téléphone, Arie Lipsky, son fils, est ému. Il revient tout juste d'Haïfa où avaient lieu les funérailles de son père. Lui vit dans le Michigan où il est chef d'orchestre. «Il a fait le vœu de nous enseigner la musique», se souvient Arie. Un vœu formé dans la Pologne occupée par les armées nazies. Né en 1922 dans une famille pauvre de Łódź, Haïm Lipsky se passionne tout jeune pour la musique. Faute de moyen, c'est grâce à un fabricant de chaussures qu'il connaît qu'il va mettre les mains sur son premier instrument, une mandoline. Le jeune Haïm économise alors le peu qu'il gagne jusqu'à ce que son rêve se réalise: il acquiert un violon. Une révélation.

Mais Haïm et toute sa famille sont rattrapés par l'antisémitisme qui se déchaîne dans tous les territoires occupés par les nazis. Ils sont enfermés dans le ghetto de Łódź où ils survivent malgré les privations. Haïm gagne quelques sous grâce à ses talents de violoniste, mais bientôt, c'est la déportation. Avec ses parents et ses six frères et sœurs, Haïm Lipsky est envoyé à Auschwitz-Birkenau. Matricule 141251. Âgé d'à peine 20 ans, le jeune violoniste découvre les violences quotidiennes, les insultes, la boue, la faim et les meurtres de masse. Et puis une maigre lueur d'espoir. Dans son malheur, il a réussi un tour de force: garder son violon. «Les SS lui ont demandé d'intégrer l'orchestre du camp, raconte Arie. Alors il a joué pour eux, en échange d'un morceau de pain ou d'un bol de soupe. Ça lui a sans doute sauvé la vie.»

«Ce concert, c'est la victoire de la musique sur le Mal»

Saut dans le temps. Nous sommes en 2007. Voici Haïm dans le cimetière juif de Łódź, devant les tombes de ses parents, lui qui avait juré de ne plus jamais remettre les pieds en Pologne. Un concert en mémoire des 190.000 disparus du ghetto est donné, c'est son fils Arie qui doit diriger l'orchestre. Il n'a accepté de revenir que pour cette raison. Et pourtant, il donne un discours devant un public admiratif, nous raconte son fils. Standing ovation. «Ce concert, c'est la victoire de la musique sur le Mal», dit-il à la tribune. Lors d'une seconde visite au cimetière juif, une jeune polonaise l'aborde, les larmes aux yeux. «Monsieur Lipsky, dit-elle, nous avons tellement honte. Nous sommes tellement désolés pour ce qui vous est arrivé. S’il vous plaît, pardonnez-nous.» Arie se souvient de la scène: «Il l'a regardée, et puis il l'a prise dans ses bras. À côté de lui, il y avait ses enfants, ses petits-enfants. En nous montrant du doigt, il a dit: "Regardez, c'est le futur. Oublions le passé, et regardons devant. Eux, c'est la réponse."»



Avant cette libération, il a fallu survivre aux terribles «marches de la mort». À l'approche des soviétiques, les nazis vident les camps. Des milliers de déportés sont jetés sur les routes. Les plus faibles sont abattus sur le champ. Haïm trouve le courage de s'échapper. À bout de forces, il frappe à la porte d'une maison. À l'intérieur vit une femme allemande qui, dès qu'elle voit le tatouage qu'il porte au bras, décide de le cacher. Elle a donné ses deux fils à Hitler, tous deux sont morts sur le front. Lorsque l'Allemagne signe sa reddition, Haïm rejoint un camp de réfugiés. Seuls lui et deux de ses frères ont survécu.

Il s'installe à Haïfa en 1948. Il n'est pas venu seul. Avec lui, une autre rescapée, Dorka, de quelques années plus jeune. Il l'a rencontrée dans un camp de réfugiés où ils vivaient tous les deux après la guerre. Ils sont tombés amoureux, et convaincus que «pour éviter un autre Holocauste, le peuple juif devait vivre librement, et ensemble», ils sont partis. Pour aider à bâtir cette toute jeune nation, Haïm devient ingénieur en électricité. Il travaillera jusqu'à ses 65 ans, l'âge de sa retraite.