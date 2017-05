Catherine Blein, candidate FN aux législatives: «Plein de gens bien n'aiment pas particulièrement les Juifs»

Share On link Share On link

Quand nous avons tenté de la contacter pour la première fois, elle était en pleine visite de Marine Le Pen en Bretagne. On voulait lui faire parler de ses tweets et statuts Facebook pleins de haine. Catherine Blein, conseillère régionale de Bretagne et candidate du FN aux législatives , s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Ses principales cibles? Les musulmans, les immigrés, les homosexuels et, de temps à autres, les Juifs. Des obsessions que nous avons mises en lumière dans un article détaillant ses activités sur les réseaux sociaux .

«Quand bien même ils seraient tous braves, ils sont trop nombreux»

L'avis de Catherine Blein sur les musulmans est assez simple: il y en a trop en France. Une vision qu'elle nous détaille, et qui relève, selon elle, du «bon sens»:

«Je dis ce que je pense, je me sens droite dans mes bottes. Chez les musulmans, qui sont croyants à 90%, ils ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité. Ils ne peuvent pas comprendre comment s'adapter à la laïcité. Et je pense en effet que l'islam est incompatible avec notre République, avec notre civilisation. Donc j'applique le principe de précaution. Qu'il y ait quelques immigrés musulmans, ça ne me pose pas de problème. Mais pas plus.»

Les immigrés, c'est l'autre cheval de bataille de Catherine Blein. La conseillère régionale de Bretagne voit, dans l'immigration, une «invasion». Elle souscrit également à la théorie du «grand remplacement», qui voudrait que les instances européennes œuvrent au remplacement de la population blanche d'Europe par des populations immigrées d'Afrique et du Moyen-Orient. Une idée pourtant rejetée publiquement par Marine Le Pen.

Catherine Blein: Je ne suis pas le valet de Marine Le Pen. Quand bien même ils seraient tous braves, ils sont trop nombreux. Vous savez cette immigration, elle est voulue.

BuzzFeed News: Vous pensez que c'est programmé?

CB: Évidemment que c'est programmé! C'est fait dans le but de créer une espèce de race... une mixité qui nous fera disparaître en tant que peuple blanc européen.

BN: Mais c'est quoi l'intérêt?

CB: Le but suprême, c'est que les grandes entreprises, les multinationales prennent le pas sur tout et fassent de nous des consommateurs. On aura une race mondiale et internationale de consommateurs tous identiques.

Du Renaud Camus dans le texte. Le théoricien du «grand remplacement» s'attire d'ailleurs les faveurs de l'élue sur Twitter.

«Vous verrez, Macron va aller dîner au Crif»

Dans l'un de ses posts Facebook, Catherine Blein blâmait l'UMP (c'était en 2013) et le Medef pour la crise migratoire. Elle accusait le parti de droite d'aller «prendre ses ordres chez les franc-macs et l'association des Juifs de France». Comme on ne voyait pas bien le rapport entre la crise migratoire et l'association des Juifs de France (qui s'appelle en fait le Crif), on a demandé à Catherine Blein de nous en dire un peu plus:

CB: Vous allez voir, Macron, quand il sera président, il va aller dîner au Crif. C'est un adoubement, une espèce de coutume qui a, à l'origine, une signification particulière.

BN: Ah bon, laquelle?

CB: Je ne vais pas en dire plus. Mais ça veut dire quelque chose.

BN: D'accord, mais quoi?

CB: Vous verrez.

On croit voir revenir la vieille rengaine du lobby juif qui tirerait les ficelles du jeu politique. Antisémite Catherine Blein? Nous n'obtiendrons pas de réponse claire à cette question, mais un long raisonnement sur les raisons de l'antisémitisme en France:

CB: On nous rebat les oreilles avec la Shoah. Il y a un deux poids deux mesures avec le génocide vendéen par exemple, alors qu'on passe son temps à nous culpabiliser avec la Shoah. Ça génère un antisémitisme qui n'est pas méchant. Je connais plein de gens bien qui n'aiment pas particulièrement les Juifs. Notamment chez les catholiques. Vous savez pourquoi?

BN: Euh, pas trop non.

CB: Parce que ce sont les Juifs qui ont poussé pour crucifier Jésus!

BN: C'était il y a 2000 ans quand même...

CB: Et alors? C'est quoi 2000 ans? Il peut y avoir une gêne du catholique vis-à-vis du Juif.

«Je n'ai rien contre les homos qui se tiennent dans leur coin»

Dernier sujet de conversation que nous avons abordé avec Catherine Blein: l'homosexualité. Dans un tweet récent, l'élue s'était en effet insurgée contre l'hommage rendu à Xavier Jugelé, policier assassiné sur les Champs-Élysées lors d'une attaque revendiquée par Daech. Au cours de l'hommage national qui lui a été rendu, son compagnon, Étienne Cardiles, avait livré un émouvant discours.