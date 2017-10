«Attention à Monier» : enquête sur l'ex-ponte de France 2 accusé de harcèlement sexuel

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

«Horresco referens», du latin pour «je frémis en le racontant». C'est l'une des maximes préférées d'Éric Monier , directeur de la rédaction de LCI. Une phrase que pourrait prononcer aujourd'hui Anne Saurat-Dubois, journaliste pour BFM-TV, qui a décidé de briser le silence. La journaliste a porté plainte lundi auprès du procureur de Paris. Elle accuse Éric Monier de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, lorsque celui-ci était directeur de la rédaction de France 2. Selon Anne Saurat-Dubois, son refus de coucher avec son supérieur hiérarchique a entraîné la fin de son parcours professionnel à France 2. En plus de son témoignage, BuzzFeed News a pu s'entretenir avec 13 journalistes, dont 12 femmes, qui ont travaillé avec Éric Monier. Ces témoins racontent le sexisme pesant qu'il faisait régner, ses remarques de «gros dégueulasse» et l'avertissement que les femmes se passaient entre elles : «Ne restez pas seule avec lui.» Des informations qu'Éric Monier n'a pas souhaité commenter auprès de BuzzFeed News.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Plainte pour harcèlement sexuel et moral

Ce 31 octobre, les services du procureur de Paris ont reçu la plainte d’Anne Saurat-Dubois. La journaliste porte plainte contre Éric Monier pour harcèlement sexuel et harcèlement moral. Selon nos informations, c'est un déjeuner en 2012 qui est au coeur de la plainte. Alors que la jeune journaliste travaille pour France 2 dans le cadre d'un CDD, Éric Monier lui propose un bilan de compétences autour d’un déjeuner. Elle prépare une note sur son travail et les marges de progression qu'elle pense avoir au sein de la rédaction. «La discussion a très vite dérapé sur sa vie sexuelle. Il me parle de sa vie sexuelle avant, quand il était correspondant à l'étranger» raconte la journaliste à BuzzFeed News. «À ce moment-là je suis extrêmement mal à l'aise. Et là il continue, me dit que son type c'est les blondes de 25 ans. Là, je me tasse sur ma chaise, je commence à trembler et puis il m'a fait une proposition ferme.» Proposition que la journaliste doit refuser plusieurs fois. Elle-même est blonde, la vingtaine. C’est alors qu’Éric Monier en serait venu aux menaces, expliquant à la journaliste qu’il pouvait faire de sa vie «un enfer», si elle s’obstinait à repousser ses demandes. Sous le choc, la journaliste quitte son travail quelques jours, et revient à France 2 avec l'espoir que cette menace ne sera pas mise à exécution. «Tout le monde sait qu'il faut pas déjeuner seule avec lui» lui expliquent les collègues à qui elle raconte le déjeuner avec Éric Monier. «Tout le monde était au courant de son comportement».

Deux journalistes qui ont recueilli les confidences d'Anne Saurat-Dubois dans les mois qui ont suivi le déjeuner avec Éric Monier confirment le récit de la jeune femme auprès de BuzzFeed News. Le premier, qui n'a pas souhaité témoigner, même sous couvert d'anonymat, nous a fait part de la détresse de la jeune femme, et de la volonté d'Éric Monier, selon lui, de mettre fin au plus vite à son parcours à France 2.

De son côté, Claire*, qui occupe actuellement un poste de responsabilité à France Télévisions et qui préfère témoigner anonymement, confirme les difficultés rencontrées par Anne Saurat-Dubois pour travailler sereinement au sein de la rédaction. À l'époque, elles travaillent toutes les deux pour l'émission «Télématin». «On devait tester tous les jeunes journalistes en plateau. Pour voir s'ils étaient bons à l'antenne. Sauf Anne. Elle a été refusée.» Pourtant, un membre de la production de l'émission décide de passer outre. «Éric Monier est devenu agressif quand il l'a appris, sa réaction semblait personnelle, et pas professionnelle, d'autant qu'Anne était très douée dans ce qu'elle faisait», se souvient Claire. Finalement, la jeune femme lui raconte le comportement d'Éric Monier, les avances refusées, et la rancœur de son patron. «J'ai su tout de suite que c'était vrai, je n'ai pas été surprise une seconde», explique Claire, qui a elle aussi eu vent des rumeurs qui courent sur le comportement du directeur de la rédaction à l'égard des femmes.

«Avec une robe pareille, vous pouvez rester.»

Les 12 autres femmes journalistes à qui nous avons parlé évoquent le comportement dérangeant, la façon de regarder les femmes, de leur parler.

Mathilde* arrive à France 2 fin 2010. Elle a 21 ans. Un matin, alors que se tient la conférence de rédaction quotidienne où l'on décide des thèmes qui seront traités dans les journaux de la chaîne, elle se voit attribuer un sujet, mais demande si elle peut rester un peu plus longtemps pour assister à la fin de la conférence. Réponse d'Éric Monier, selon le récit de Mathilde : «Avec une robe pareille, vous pouvez rester.» Autour de la table, personne ne relève. «Je me suis dit que c'était un gros dégueulasse, mais que ce n'était pas grave», se rappelle la jeune femme. Et puis elle raconte l'anecdote à ses collègues femmes à la cantine. «Tout le monde savait qu'il était dégueulasse.» Elle se prépare alors à ne pas céder à ses avances. «J'ai instauré très vite mon refus. Je l'ai traité comme on traite un vieux lourd dans un mariage. Il ne me faisait pas peur.» Viennent ensuite les invitations à déjeuner. Tout le monde lui intime de ne pas s'y rendre. Malgré les avertissements de ses collègues, Mathilde déjeunera plusieurs fois avec Éric Monier. Au cours de l'un de ses déjeuners, il lui demandera même si elle pense qu'il a «un problème avec les femmes et avec le sexe?».