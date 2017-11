Frauenhäuser müssen tausende Opfer von häuslicher Gewalt abweisen

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Jede vierte Frau in Deutschland erfährt in der Partnerschaft körperliche oder sexuelle Gewalt. Doch mindestens 13.000 Frauen, die jährlich Schutz vor Gewalt suchen, werden bei Frauenhäusern abgewiesen, weil nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen. Das ergeben Recherchen von BuzzFeed News.

In Bayern findet etwa jede zweite Frau, die Hilfe sucht, keinen Platz. In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 über 6.000 Frauen abgewiesen, rund zwei Drittel davon wegen Überbelegung. In Schleswig-Holstein erfolgte 2016 auf fast 4000 Anrufe keine Vermittlung.

BuzzFeed News hat bundesweit alle zuständigen Ministerien und Verwaltungsbehörden nach der Situation der Frauenhäuser befragt. Rund 7000 Plätze in 367 Frauenhäusern und sogenannten Schutzwohnungen gibt es in Deutschland. Der Bedarf ist jedoch mehr als doppelt so hoch: 18.000 Frauen suchen jährlich Schutz in Frauenhäusern, so eine Schätzung des Zusammenschluss der autonomen Frauenhäuser in Deutschland.

Es fehlt an Geld: Nur 20 Cent pro Bürgerin und Bürger stellen einige Bundesländer für die Finanzierung bereit. Viele Frauen bleiben länger in den Schutzeinrichtungen als noch vor zehn Jahren, weil sie keinen Weg zurück auf den Wohnungsmarkt finden. Die Bundesregierung ist seit Jahren über die Probleme informiert, zuständig sind jedoch die Bundesländer. Abhilfe könnte nun ein neues Abkommen des Europarats schaffen. Am 12. Oktober unterzeichnete Deutschland die „Istanbul-Konvention“ zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.

Tausende Opfer von sexueller Gewalt werden jährlich von den Frauenhäusern abgewiesen.

Wie hoch die Zahl der abgewiesenen Frauen in Deutschland genau ist, ist schwer zu sagen, denn für Betroffene gibt es keine Wartelisten und einige werden an andere Häuser oder Beratungsstellen weitervermittelt. Nach Recherchen von BuzzFeed News wurden 2016 mindestens 13.500 Frauen aus sechs Bundesländern wegen Überbelegung zunächst abgewiesen.



Sieben Bundesländer konnten auf Nachfrage von BuzzFeed News keine Angaben dazu machen – die tatsächliche Zahl dürfte also noch wesentlich höher liegen. Hinzu kommt die Zahl betroffener Kinder, die sich zusammen mit ihren Müttern in einer Notsituation befinden.