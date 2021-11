Las letras de "Moment I Knew" dicen:



"Standing there in my party dress (Estoy allí con mi vestido de fiesta)

In red lipstick (Y un labial rojo)

With no one to impress (Sin nadie a quién impresionar)

And they're all standing around me singing (Y todos me rodean, cantando)

'Happy birthday to you' ('Feliz cumpleaños a ti')

But there was one thing missing (Pero faltaba algo)

And that was the moment I knew (Y ahí fue cuando supe)"

.