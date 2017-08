NATO-Quellen: Die Türkei nutzt deutsche und amerikanische Inhaftierte als Geißeln

Share On copy Share On copy

Demonstranten mit Schildern von in der Türkei verhafteten Journalisten vor der türkischen Botschaft in Berlin.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland erreichten vergangene Woche einen neuen Tiefpunkt, als in der Türkei Peter Steudtner verhaftet wurde, Chef der deutschen Sektion von Amnesty International. Steudtner ist damit ein weiterer Name auf einer für deutsche Behörden schon längst zu langen Liste von Verhafteten, darunter auch Deniz Yücel und Mesale Tolu: eine deutschen Übersetzerin, die mit ihrem zwei Jahre alten Sohn im Gefängnis sitzt, weil ihr Terrorpropaganda und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen werden. Der Staatsanwalt hat in ihrem Fall 15 Jahre Haft gefordert.

Am Wochenende wurde der Bundesregierung außerdem eine Diplomatische Note übergeben, mit der die Türkei die Auslieferung eines prominenten Geistlichen fordert, der ebenfalls zu den Putschistenführern gehören soll: Adil Oksuz. Oksuz soll sich in Baden-Württemberg aufhalten und ebenfalls Asyl beantragt haben. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schaefer, sagte, Deutschland werde nun in einem rechtsstaatlichen Verfahren dieses Ersuchen prüfen.

Die Türkei will weiterhin die Auslieferung von rund einem Dutzend türkischer Offiziere von Deutschland erreichen, die während des Coups im Land waren und nun in der Bundesrepublik politisches Asyl beantragt haben.

Ganz oben auf der türkischen Wunschliste für eine Auslieferung steht Fethullah Gulen, der in den USA lebt und von dem Erdogan-Unterstützer behaupten, er stecke hinter dem Putsch. Die US-Behörden haben bis heute seine Auslieferung verweigert - mit der Begründung, es fehle an stichhaltigen Beweisen dafür.

Mitglieder aus der Trump-Administration blieben hier zurückhaltender. Außenminister Rex Tillerson sagte lediglich, Brunsons Freilassung habe oberste Priorität. Doch deutlicher wurde das Außenministerium nicht und weigerte sich auch, für ein ausführlicheres Interview in der Angelegenheit zur Verfügung zu stehen. Auch die türkischen Botschaften in Berlin, Brüssel und Washington haben auf unsere Bitte nach einem Statement nicht reagiert.

Am Donnerstag wurde Außenminister Sigmar Gabriel im Interview bei BuzzFeed News auf die Frage, warum Deniz Yücel noch nicht frei ist, dann deutlicher: „Weil die Türkei, nach meiner Einschätzung, ihn als Geisel in Gefangenschaft hält" - einer der seltenen Momente, in denen ein westlicher Politiker das Vorgehen unumwunden so nannte, wie Sicherheitskreise das gegenüber BuzzFeed News seit Wochen tun.

"Die Türken hatten keine Hemmungen, diese Verhaftungen mit Türken in den USA und Deutschland in Verbindung zu bringen, die sie zurück wollen", bestätigte ein europäischer Polizeibeamter gegenüber BuzzFeed News. "Wir sind dabei, unsere eigenen Leute zu warnen, damit sie ein Auge hierauf haben."

Unter den genannten Namen ist auch der deutsche Journalist Deniz Yücel, der im Februar inhaftiert wurde, sowie Andrew Brunson, ein amerikanischer Priester, der seit 20 Jahren in der Türkei lebt und vor 10 Monaten in Haft kam.

BRÜSSEL — Die Türkei setzt offenbar verstärkt auf "Geisel-Diplomatie". Mehrere deutsche und amerikanische Staatsbürger seien unter dem Vorwand des Terrorismus-Verdachts inhaftiert worden, um so die USA und Deutschland zu zwingen, türkische Staatsangehörige auszuliefern. Das bestätigten mehrere aktuelle und ehemalige Sicherheitsbeamten in Europa und den USA gegenüber BuzzFeed News.

Menschen protestieren am 3. Mail 2017 vor der türkischen Botschaft in Berlin.

„Die Fälle von Peter Steudtner, Deniz Yücel und Mesale Tolu stehen beispielhaft für die abwegigen Vorwürfe von „Terrorpropaganda“, die offensichtlich dazu dienen, jede kritische Stimme zum Schweigen zu bringen, derer man habhaft werden kann, auch aus Deutschland, sagte Außenminister Gabriel nach einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel am 20. Juli.



Mindestens 22 Deutsche sind bislang inhaftiert worden, neun davon sitzen noch immer in Haft. Wie viele Amerikaner verhaftet wurden, ist unklar. Verschiedene Quellen sprechen von vier, aber eindeutig identifizierbar sind nur zwei: Brunson, der Priester, dem die Unterstützung militanter kurdischer Organisationen vorgeworfen wird, und Serkan Gole, ein türkisch-amerikanischer Wissenschaftler, der für die NASA arbeitet.

Mittlerweile seien die türkischen Forderungen nach Auslieferung geflohener nicht mehr auf Menschen begrenzt, die am Putsch beteiligt sein sollen, sagen Regierungsvertreter und Analysten, die die Entwicklung mit wachsender Sorge beobachten. So wird auch die Überstellung von Reza Zarrab gefordert, dem noch in diesem Jahr in New York ein Prozess droht. Er soll einen massiven Öl-gegen-Gold-Schwarzhandel zwischen der Türkei und Iran betrieben und dabei internationale Sanktionen umgangen haben. Der Fall erregte Aufmerksamkeit, weil Zarrab's Anwalt der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani ist, ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump und bemüht sich dem Vernehmen nach um eine "diplomatische Lösung".

Eric Edelman, von 2003 bis 2005 US-Botschafter in der Türkei, brachte Giulianis Rolle zur Sprache und verwies darauf, dass Erdogan den Fall mit US-Außenminister Tillerson und der Trump-Administration persönlich erwähnt habe. Das Mindeste also, was man sagen könne, so Edelmann, ist, dass diese Gespräche "den Eindruck erwecken, dass die türkische Regierung sich mit Geisel-Diplomatie beschäftigt."

"Das ist die neue Türkei!"

Erdogan seinerseits machte relativ deutlich, was sein Ziel ist: Deutschland und die USA zur Kooperation zu zwingen - zur Mithilfe in dem, was er "Strafverfolgung der Verdächtigen Putschisten" nannte. In einer Rede auf einer AKP-Veranstaltung am 8. August sagte er, die Türkei werde die Inhaftierten nur freilassen "im Austausch für Zugeständnisse bei der Auslieferung."