Eine Elitetruppe aus irakischen Soldaten führt die Schlacht an, in der die Stadt Mossul vom IS befreit wird. Man nennt sie die "Goldene Division". Von den USA wurden sie trainiert, um Terroristen zu jagen – aber in Mossul wurden sie in brutale Straßenkämpfe verwickelt. Mike Giglio und Warzer Jaff haben die Soldaten an der Front begleitet, sie waren bei einigen der entscheidenden Momente der siebenmonatigen Offensive mit dabei. Dies ist ihre Geschichte vom Kampf gegen den IS und von den Männern, die dabei ihr Leben verloren haben.

Das verlassene Haus liegt am Ufer des Großen Zab, eines Flusses im nördlichen Irak. Ein Soldat, den alle nur "Ahmed the Bullet" (Ahmed die Kugel) nennen, kichert wie ein Kind, als er mich zu sich winkt. Er möchte mir heimliche Aufnahmen auf seinem Smartphone zeigen. Der stämmige Special Forces-Veteran sammelt Bilder des Todes aus dem langen Krieg gegen den IS, ein Krieg, der nun den Stadtrand von Mossul erreicht hat, der Hauptstadt der IS-Kämpfer. Es ist warm für einen Nachmittag im Oktober, und Soldaten von Ahmeds Elitebataillon bereiten sich auf den Angriff auf die Stadt vor. Auf Ahmeds T-Shirt steht "American Sniper", das Basecap sitzt falsch herum auf seinem Kopf. Mit dicken Fingern wischt er durch die Bilder seiner toten und verwundeten Kameraden. Auf der ungeteerten Straße vor dem Haus rattern die Humvees vorbei, Soldaten brüllen Befehle. Sie bauen das leere Dorf in der Nähe der Front in eine vorgeschobene Einsatzbasis aus. In den letzten Jahren, seitdem sie das IS-Kalifat zurückdrängen, haben sie darin Routine bekommen: Häuser nach Bomben durchsuchen, zerbrochenes Glas wegräumen, Stromleitungen verlegen, Wasser, Reis, Generatoren herschaffen. Dann weiter und alles wieder von vorn, ein bisschen müder und oft mit ein paar Männern weniger. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Sie sind die besten Soldaten des Iraks – das Führungsbataillon der drei Special Forces-Brigaden, die die "Goldene Division" genannt wird, die fast unbezwingbaren Gegner des IS – und sie wissen ganz genau, dass der Ausgang der letzten Schlacht in Mossul allein von ihnen abhängt. Es wurde laut gehupt und gejubelt, als sie vor zwei Tagen im Konvoi aus Bagdad nach Norden rollten. Die Straße bebte, als tiefliegende Laster ihre Humvees zur Front transportierten. Kugeln haben Spuren hinterlassen auf den Fahrzeugen, die im typischen Schwarz der Special Forces gestrichen sind. Die schwarzgekleideten Soldaten auf ihnen sahen wie dunkle Steinfiguren aus, während hinter ihnen irakische Flaggen im Fahrtwind flatterten. Der Bataillons-Kommandant, Major Salam al-Obaido (38), führte den Konvoi in einem weißen SUV an, auf dem ein schreiender Adler prangte. Der Kommandant mit seinem Igelschnitt und dem gestutzten Oberlippenbart ist ein gedrungener, energischer Mann. Seine Heldentaten im Kampf gegen den IS haben ihn zu einem der bekanntesten Soldaten im Irak gemacht. Als er durch die Kontrollpunkte fuhr, traten irakische Soldaten und schiitische Milizen an den Wagen, um seine Hand zu schütteln und Selfies mit ihm aufzunehmen. Die Fotos auf Ahmeds Smartphone zeigen die dunklere Seite der Geschichte. Auf einem liegt Major Salam blutüberströmt und bewusstlos in seinem Humvee. Das war am Ende der letzten großen Offensive, in der weitläufigen Provinz Anbar. Er hatte einen Schädelbruch und Granatsplitter in Kopf, Schulter und Brust. Eine Panzerabwehrrakete des IS hatte sein Fahrzeug getroffen, er war kaum mit dem Leben davongekommen. Ahmed hat noch mehr Fotos. Sie zeigen Leichen von Special Forces-Soldaten, die bei Kämpfen gegen den IS getötet wurden. Der militärische Nachrichtendienst hat sie von seinem Handy gelöscht, erzählt er, aber er hat eine Software, mit der man gelöschte Bilder wiederherstellen kann. Das Ausmaß der Verluste bei der Elitetruppe ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die Generäle fürchten, dass es die Moral untergräbt, wenn die Zahlen bekannt würden. Der Irak braucht einen Mythos, braucht Helden, die dem zerstörten Land Hoffnung geben – und das sind diese Soldaten. Aber der Sieg gegen den IS hat die Special Forces beinahe völlig aufgerieben. Ahmed ist ein Richtschütze. Während Major Salams Angriffen hockt er tagelang im Aufbau oder Geschützturm? seines Humvee und gibt den Soldaten Feuerschutz oder Deckungsfeuer?. Wie viele seiner Kameraden hat er im Irak-Krieg jahrelang Seite an Seite mit den US-Truppen gekämpft, von denen er ausgebildet wurde. Mitglieder einer schiitischen Miliz haben es ihm heimgezahlt, indem sie ihn kidnappten, ihm die Gesichtshaut mit einem Messer abziehen wollten, ihm eine Kugel verpassten und ihn für tot erklärt am Straßenrand liegen ließen. Von der Attacke hat er eine Narbe entlang des Haaransatzes davongetragen. Andere Verletzungen sind schwerer zu erkennen. Immer noch mit dem Smartphone in der Hand, gibt er wahllos irgendwelche neueren Kriegsgeschichten von sich. Wie die Fotos sind sie voller Gewalt und oft seltsam. In einer jagt er auf einer vom Krieg zerstörten Straße einem Dschihadisten hinterher, dessen Arm fast abgetrennt an seinem Körper schlackert. In einer anderen knallt die Kugel eines Scharfschützen nur ein paar Zentimeter von seinem Gesicht entfernt gegen das verstärkte Glas in seinem Aufbau, und er dreht für einen Moment durch und feuert wild auf das Haus, aus dem der Schuss wahrscheinlich kam. "Ich bin ausgeflippt und hab das Haus niedergemacht", sagt er. "Es war mir total egal, dass da eine Familie drin wohnt."

Er schließt die Foto-App. "Eigentlich darf ich die überhaupt niemandem zeigen", sagt er. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Elf Tage später lässt Major Salam seine Einheiten den Fluss überqueren: der Angriff auf Mossul beginnt. Der Kampf wird viel länger dauern und mehr Opfer fordern als erwartet, doch als Salam seine Stellvertreter für ein Briefing vor Tagesanbruch zusammenruft, merkt man ihm an, dass er endlich losschlagen möchte. "Ich brauche Platz für die Panzer", sagt er und mustert das Dutzend Männer um ihn herum mit wachen braunen Augen. Er steht nicht über seinen Männern und brüllt Befehle, sondern sitzt wie eine Katze auf dem Boden eines Landhauses und entwirft den Schlachtplan. In seinen kurzen Haaren zeigt sich eine Spur von Grau und eine gezackte Narbe zieht sich über eine Seite

seines Kopfes.

Draußen in der Dunkelheit geht ein Luftangriff nieder. Es ist so laut, dass den Soldaten fast das Trommelfell platzt und die Fenster in den Rahmen klirren. Kurdische Streitkräfte haben die Stellungen des IS so weit in die Außenbezirke von Mossul zurückgedrängt, dass Major Salam jetzt die Stadt infiltrieren kann. "Wir haben keine Eile, überhaupt keine Eile", sagt er. "Das Wichtigste ist, dass es keine Toten oder

Verletzte gibt." Auf der Veranda zieht sich Ahmed the Bullet fingerlose Handschuhe über, er läuft herum und reißt mit seinen Kollegen großspurige Witze. Er macht sich locker für einen Tag hinter dem schweren Maschinengewehr auf seinem Dachaufbau. Major Salam kommt zu mir herüber. Er ist nicht viel größer als 1,70 Meter, aber er strahlt eine Willensstärke aus, die seinen gedrungenen Körper nur noch kraftvoller erscheinen lässt. "Sie werden Frauen zum Konvoi schicken, sie werden kleine Kinder schicken", sagt er. "Aber egal was, du verlässt unter keinen Umständen den Humvee. Verstanden?" Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Die Humvees des Bataillons wurden in den USA produziert. Als die Fahrer die Motoren anlassen, erwachen die Fahrzeuge zitternd und schnaubend zum Leben. Die Soldaten sammeln sich um sie, und einige ziehen sich Skimasken mit dem Totenkopfgesicht des Punishers über, einer Rächerfigur aus den Comics. Einer wickelt sich ein schwarz-weißes PLO-Tuch um den Kopf. In Vier- oder Fünf-Mann-Teams steigen sie in die Fahrzeuge und fahren los, als die Sonne sich über dem Horizont erhebt. Ich sitze auf dem Rücksitz eines Humvees in der Mitte des Konvois. Neben mir sind Munitionskisten gestapelt, um sie herum liegen Sturmgewehre, Gasmasken, eine Panzerfaust, ein Pack Wasserflaschen, eine Box mit Kartoffelchips. Der Richtschütze heißt Abbas, ein ruppiger Kerl zwischen 20 und 30, der aus Bagdad stammt. Mit stämmigen Beinen balanciert er auf zwei weiteren Munitionskisten, während er mit dem Oberkörper im Aufbau steckt. Er dreht den Aufbau mit einer Handkurbel, sucht den Horizont ab und brüllt runter zum Fahrer. Ein drahtiger Soldat sitzt hinter dem Beifahrersitz und behält von dort die Umgebung im Auge. Das gerade mal buchgroße Seitenfenster ist aus Panzerglas. Die Humvees kriechen in einer langen Schlange durch die verlassenen Felder. Immer wieder halten sie an, wenn die Pioniere in einem minengeschützten Laster nach Sprengkörpern oder IEDs Ausschau halten. Sie werden in kontrollierten Explosionen gesprengt, wobei die Erde hoch in die Luft spritzt. Major Salam sitzt auf dem Beifahrersitz des Humvees an der Spitze des Konvois. Von dort kommen seine Befehle knisternd über Funk. Das Ziel ist die Einnahme eines Dorfes namens Topzawa, das links und rechts vom Highway 1 liegt. Der Highway 1 führt direkt auf das Osttor von Mossul zu. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Während unser Humvee vorwärtsrobbt, erzählt mir der Fahrer, er sei während des Krieges gegen die USA aufgewachsen. Die Special Forces waren seine Idole – sie waren die coolsten irakischen Soldaten, sie stürmten feindliche Stadtteile, um Miliz-Anführer und Terroristen festzunehmen oder zu töten. Doch der Krieg heute ist ganz anders. Im Juni 2014, als der IS Mossul einnahm, gab die reguläre irakische Armee auf und ergriff die Flucht. Die Special Forces wurden geholt, um das Blutvergießen zu stoppen, während die Kämpfer des IS auf Bagdad zuhielten. Seither hat das US-Militär die irakische Armee umorganisiert, die Truppe wurde völlig neu aufgestellt. Doch bei Angriffen verlassen sich die amerikanischen und irakischen Generäle immer noch auf die Männer der Special Forces. "Straßenkämpfe, das ist nicht unser Job. Wir sind in einen schmutzigen Krieg verwickelt worden." Am Horizont tauchen die flachen Gebäude von Topzawa auf, das Dorf ist von einer Betonmauer umgeben. Kämpfer des IS verteidigen den Ort, sie haben den Konvoi gesichtet und eröffnen das Feuer von fest montierten Maschinengewehren. Um die Humvees herum spritzt die Erde auf. Mit einem zwitschernden Geräusch fliegen die Kugeln um den Aufbau, die Schützen zielen auf Abbas Kopf. "Pass auf, Abbas!", brüllt der Fahrer, während Kugeln vom Panzer des Humvees abprallen. Abbas feuert mehrere Runden aus seinem Maschinengewehr. Im Innern des Fahrzeugs klingt jede Salve wie ein massiver Auffahrunfall. Über Funk gibt Major Salam den Befehl weiterzufahren und wir rücken in einem Hagel von Mörserbomben und RPGs vorwärts. Abbas feuert inzwischen wie ein Verrückter, aus dem Gewehr tropft Öl, Kaskaden von glühend heißen Patronenhülsen fallen klackernd in den Humvee. "Abbas! Verschieß nicht deine ganze Munition!", brüllt der Fahrer gegen den Lärm an. "Wir sind doch noch nicht mal im Dorf!"

Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Ein Luftangriff schlägt so nah neben dem Konvoi ein, dass alle zusammenschrecken. Die Humvees legen an Tempo zu, bald sind alle in Staubwolken eingehüllt. Fünfzig Meter vor der Mauer löst sich die Schlange auf, die Fahrzeuge verteilen sich. Abbas gerät auf seinen Munitionskisten in Rutschen, als das Humvee über Schlaglöcher rast und gefährlich schwankt. "Abbas! Abbas!", schreit der Fahrer, während eine Flut von Patronenhülsen den Innenraum füllen. Ich folge dem Beispiel des Soldaten neben mir und packe immer wieder mehrere Handvoll, öffne mein Klappfenster, werfe die Hülsen hinaus und schlage das Fenster wieder zu. Aus dem Handy des Fahrers plärrt Musik, die im Gewitter der Schüsse fast völlig untergeht. Im nächsten Moment unterhält er sich am Handy und kichert dabei. Funken sprühen aus dem zweiten Stock eines Schulgebäudes, in dem der IS ein schweres Geschütz positioniert hat. Der Humvee ist binnen Sekunden voller Staub, als eine Mine oder RPG direkt vor ihm explodiert. Der Boden scheint Falten zu werfen. Ohrenbetäubendes Geknalle setzt ein, als die Irakis von einem Panzer feuern. "Sie schießen auf dich – sei vorsichtig!", brüllt der Fahrer zu Abbas hoch, dessen Handy seit Minuten ohne Unterlass klingelt. Als es kurz ruhiger wird, nimmt er schließlich den Anruf an. Es ist eine besorgte Tante. Wie so viele Soldaten im Bataillon hat Abbas seiner Familie verschwiegen, wie gefährlich der Einsatz ist. Aber die Tante hat Berichte über den immer härter werdenden Kampf um Mossul im Fernsehen gesehen. Abbas duckt sich ins Innere des Humvee. Er sei Kilometer weit weg vom Kampfgeschehen, erzählt er ihr. "Ich schwöre bei Gott, hier passiert gar nichts", sagt er. "Alles ist in Ordnung." Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Ein Soldat mit einem Basecap verlässt den Humvee neben uns und feuert mit seinem Sturmgewehr in Richtung Dorf. Unser Fahrer sorgt sich immer noch um die Munition. Als ein anderes Fahrzeug eine Kiste Patronen verliert, stürzt er raus und schnappt sie sich. Über Funk befiehlt Major Salam den Männern weiter vorzurücken. Der Fahrer fährt los und hält direkt vor der äußeren Mauer des Dorfs. Verängstigte Zivilisten drängen sich in den Straßen und Häusern auf der anderen Seite, sie stecken im Kreuzfeuer fest. Der Humvee mit Major Salam rollt neben uns heran, und Salams knisternde Stimme dröhnt roboterhaft aus einer Lautsprecheranlage. "Wir haben keine Probleme mit euch. Befestigt eine weiße Flagge auf euren Häusern, dann seid ihr sicher", sagt er. Als die Zivilisten langsam aus ihren Häusern kommen, wird ein Gebäude hinter ihnen aus der Luft beschossen. Mit einem donnernden Krachen fallen die Bomben, die Erde bebt. Aus Major Salams Lautsprecher ist Sirenengeheul zu hören. "Das Flugzeug wird Sie nicht angreifen", sagt er. "Gehen Sie einfach auf mich zu." Familien klettern nach und nach über die Mauer. Die Soldaten steigen aus den Humvees, die Waffen im Anschlag. Es kommt immer wieder vor, dass Mitglieder des IS sich in solchen Gruppen von Zivilisten verstecken. Man sieht es den Gesichtern der Soldaten an, dass sie helfen möchten. Doch erst muss jeder Mann aus dem Dorf sein Hemd hochschieben und sich einmal umdrehen, für den Fall, dass er sich Bomben umgebunden hat. Zwei ältere Frauen kommen über die Mauer, mit Mühe tragen sie einen Mann zwischen sich. Einen Moment lang herrscht entsetztes Schweigen, dann wirft ein Soldaten sein Gewehr zur Seite und rennt hin, um ihnen zu helfen. Als fast alle Zivilisten das Dorf verlassenhaben, bricht ein Bulldozer ein Loch in die Mauer. Die Soldaten stürzen aus den Humvees und sichern jedes Haus. In einer Straße kniet ein Mann mit nacktem Oberkörper. Seine Hände sind mit Kabelbindern gefesselt. Die Soldaten neben ihm berichten, sie hätten ihn auf der Flucht gestoppt. Einer hält einen Bombengürtel hoch, den sie in der Nähe gefunden haben. Der Mann wimmert und

behauptet, er sei kein Kämpfer des IS. "Halt bloß dein Maul und spiel dich hier nicht auf", sagt ein Soldat. Sie haben viele ihrer Kameraden im Kampf gegen den IS verloren, sie mussten zusehen, wie Zivilisten in Terrorattacken getötet wurden. Die Soldaten tun sich schwer damit, sich nicht hier und jetzt dafür zu rächen. Einer lässt seine Zigarettenasche auf den Mann fallen, einer anderer wischt sie weg. Einer gibt dem Gefangenen eine Zigarette, ein andere schlägt ihn gegen die Stirn und noch einer macht sich über ihn lustig, als er weint. Schließlich holt ihn ein Lieutenant aus der Menge, er greift nach seiner Pistole. Doch er hält inne und setzt den Mann stattdessen in einen Humvee.

Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Am Abend ist das Dorf gesichert und die Bewohner sind in Übergangslagern untergebracht. Major Salam hat eine prächtige Villa beschlagnahmt, die gut ausgestattet ist und gerade frisch gereinigt wurde. "Sunnitenfamilie" steht als Graffiti an einer Außenwand. Wahrscheinlich wurde es angebracht, um Schwierigkeiten mit dem IS zu vermeiden, denn der IS predigt eine extreme Version des sunnitischen Islams. In einem Krieg, in dem es um jeden Straßenblock geht, werden zivile Wohngebäude oft zu militärischen Außenposten. Major Salam reist mit einem Flachbildschirm und einer Satellitenschüssel, mit der er Kabel und Internet empfängt. Während seine Männer die Elektrik im Haus verlegen, ruht er sich auf der Veranda aus.

Rund 100.000 Mann wurden hier zusammengefasst für eine der größten urbanen Schlachten seit dem 2. Weltkrieg – kurdische Peschmerga, sunnitische Stammesangehörige, Truppen der irakischen Armee, des Innenministeriums und der Bundespolizei. Darunter sind auch westliche Kommandos, die wie lokale Streitkräfte gekleidet sind, während uniformierte US-Soldaten die Attacken und Artillerie koordinieren oder Luftschläge von Stützpunkten hinter den Frontlinien beaufsichtigen. Die vom Iran unterstützte schiitische Miliz mischt auch mit, sie ist westlich von Mossul stationiert, wo ihre Präsenz Spannungen in der sunnitisch dominierten Stadt auslöst. Doch trotz dieses Aufgebots an verschiedenen Streitkräften hängt der Erfolg der Schlacht von Major Salam und seinen Soldaten ab. Sie wissen, dass die Augen der Welt auf sie gerichtet sind. Die Selbstmordattentäter des IS bomben sich immer noch durch Bagdad. Wenn Mossul fällt, bedeutet es das Ende des grenzübergreifenden Kalifats, das den IS ausmacht. Und in den USA trägt der Terror des IS zu einem kontroversen Präsidentschaftswahlkampf bei, in dem Donald Trump behauptet, er sei der Einzige, der diesen Terror stoppen kann. Major Salam reißt eine Dose Red Bull auf, sein Lieblingsgetränk. Der IS-Verdächtige wird zu ihm gebracht, er nickt ihm zu, er solle sich setzen. Salam stellt ihm entspannt ein paar Fragen und der Mann, ein einfacher Dorfbewohner, gibt zu, dass er für den IS gearbeitet hat. In einem Anflug von Großherzigkeit entscheidet Major Salam, den Mann freizulassen, unter der Bedingung, dass er den Generator im Dorf zum Laufen bringt. Ich frage, wie die Attacke gelaufen ist. Er ist froh, sagt Salam, dass es unter seinen Männern keine Verluste gab. Dass das nicht so bleiben wird, ist ihm klar. "Wir sind langsam vorgerückt, aber es gab kein Blutvergießen", sagt er. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Salam war zum ersten Mal im Frühling 2003 mit dem US-Militär konfrontiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade die Militärschule abgeschlossen. Er stand an einer Straßenecke in dem kürzlich vom Krieg zerstörten Bagdad, als ein riesiger grüner US-Panzer auf ihn zurollte. Ein Minenpflug mit zackigen Metallzähnen war an seiner Vorderseite angebracht. "Ich war geschockt", erinnert er sich ein paar Tage nach der Einnahme von Topzawa. Wir sitzen abends vor dem Haus, das er beschlagnahmt hat. "Ich bewunderte die Stärke der amerikanischen Armee. Für mich waren sie die Befreier." Sein Vater war in der irakischen Luftwaffe und viele Familienmitglieder dienten unter Saddam Hussein. Sie gehörten zur schiitischen Mehrheit im Irak, die von Husseins von Sunniten geführtem Regime unterdrückt wurde. Doch wie vielen anderen Irakis bot das Militär Salams Familie ein Auskommen unter einem Diktator, der zum Irak zu gehören schien wie die Hitze zum Sommer. Nach dem Sturz Husseins sah Salam die Chance, einen neuen Irak aufzubauen, und schon wenig später wurde er von US-Soldaten für die neue Nationalgarde ausgebildet. Eines Tages beim Training nahm ihn ein riesiger Amerikaner, der größte Mann, den Salam je gesehen hatte, zur Seite. "Hast du Lust auf was Besonderes?", fragte er. Er folgte den Anweisungen des Amerikaners und traf sich mit einer Gruppe von anderen Rekruten vor einem von Husseins ehemaligen Palästen in Bagdad. Ein Stab von US-Offizieren begrüßte sie am Palasteingang, doch sie bekamen keine genaueren Informationen. Ihnen wurde nur gesagt, die Ausbildung sei hart und langwierig. "Hier ist ein Tor", sagte einer von ihnen und deutete auf den Eingang zum Palast. "Wem es ernst der, der geht hindurch. Wem nicht, der kann heimgehen." Die meisten Rekruten drehten sich um und gingen, aber Salam ließ den Eingang nicht aus den Augen. "Ich wollte nur eins: durch dieses Tor gehen", erzählt er. "Es war ein neues Leben." Er erinnert sich, dass noch ein paar der exotischen Tiere des Diktators in den Gärten herumstreiften, als er den Palast betrat. Das Training begann, als im Land schon der Notstand ausgebrochen war. Die Besetzung stürzte das Land in Chaos, die schiitische Miliz attackierte US-Patrouillen in Hinterhalten und sunnitische Terroristen massakrierten Touristen in Selbstmordattentaten. Alle jagten den Jordanier Abu Musab al-Zarqawi, der einen neuen, brutalen Zweig der al-Qaida aufgebaut hatte, al-Qaida des Iraks (AQI) genannt. Später würde daraus der IS hervorgehen. Als US-Soldaten die feindlichen Wohnviertel erfolglos nach Verdächtigen durchsuchten, wurde klar, dass sie einheimische Hilfe brauchten. Die Amerikaner im Palast kamen von den Special Forces der US-Armee. Sie hatten heimliche Kriege geführt und von Vietnam bis Afghanistan lokale Militärkommandos aufgebaut. Sie unterzogen die Iraker einem mörderischen körperlichen und mentalen Training. Wer etwas kritisierte, riskierte, sofort heimgeschickt zu werden. Salam erinnert sich, wie die Amerikaner ihnen zu Weihnachten einen Christbaum hinstellten, der mit Kondomen und Damenunterwäsche geschmückt war. Nach zweieinhalb Wochen Training im Palast wurden alle, die noch übrig waren, nach Jordanien geflogen. Salam hatte den Irak vorher noch nie verlassen. Sie wurden drei Monate von jordanischen Special Forces und US-Elitesoldaten mit Namen wie Mark the Sniper, Cedric und Dave ausgebildet. Dort erst erfuhr Salam, dass sie zu einer Antiterror-Truppe gehören sollten, für Einsätze bei Geiselbefreiungen und hochrangigen Überraschungsangriffen – eine irakische Version von US-Kommandoeinheiten wie der Delta Force und Navy SEAL Team 6, das den Militäreinsatz gegen Osama bin Laden ausgeführt hatte. Er lernte, mit Pistolen und dem M4 zu schießen, wie man in Häuser einbricht, sich von einem Helikopter abseilt und Türen eintritt. Am Ende der Ausbildung wurde er als Breacher eingeteilt, und die brandneuen Kommandoeinheiten wurden zurück nach Bagdad geflogen. Die Truppen wurden zu einem Bataillon vereint, die Irakische Antiterror-Einheit, auf Englisch abgekürzt ICTF (Iraqi Counter-Terrorism Force). Sie wurden mit einer leichten Infanterieeinheit zusammengelegt, die ebenfalls von US-Soldaten trainiert worden war. Zusammen bildeten sie die Kerntruppe der Irakischen Special Operations Forces ISOF, die im Lauf der Zeit zu ihrer jetzigen Stärke von drei Bataillonen ausgebaut wurden. (Offiziell heißt die ICTF heute 2. Bataillon, 1. ISOF-Brigade, aber die Soldaten sprechen von ihrer Truppe immer noch als der ICTF.) Bei ihren amerikanischen Verbündeten bekamen die Special Forces schnell den Ruf als die verlässlichsten Soldaten im Irak. Lieutenant Harbi Abid, 50, ein muskelbepackter Veteran, der zusammen mit Salam aufgestiegen ist, erinnerte sich noch immer voller Herzlichkeit an seine früheren US-Partner, als ich ihn an der Frontlinie bei Mossul traf. "Man hält sich gegenseitig den Rücken frei. Wenn eine Kugel kommt, macht die Nationalität keinen Unterschied", sagte er. "Mit den Amerikanern habe ich gegen al-Qaida gekämpft, gegen die Miliz, gegen die Leute, die das Gesetz gebrochen haben. Wir haben alle Todesdrohungen bekommen. Uns hat man im Irak am meisten gehasst." Für die Iraker war die Partnerschaft mit großen Risiken verbunden. Harbi und viele seiner Kameraden, auch Salam, mussten in einen US-Stützpunkt umziehen, als al-Qaida und Milizkämpfer die Soldaten der ISOF ins Visier nahmen und ihre Familien zu Hause bedrohten. Harbis Bruder wurde von al-Qaida umgebracht. "Ich bin nicht der Einzige", sagte er. "Ganze Familien wurden exekutiert, weil ein Mitglied für die ISOF

arbeitet."

Jeder Mann trägt seine Narben anders. An den meisten Tagen ist Ahmed the Bullet einer der ausgelassensten Soldaten, voller Energie und immer mit einem Witz auf den Lippen. Er redet voller Optimismus vom Leben nach dem Krieg mit seiner Frau und den beiden jungen Söhnen. Und dann gibt es Tage, an denen er deprimiert und völlig verloren wirkt. Eines Nacht, als ich gerade in einem Haus an der Front einschlafen will, höre ich draußen Lärm und renne aus meinem Zimmer. Ahmed liegt auf einem Haufen Decken und schreckt aus einem unruhigen Schlaf hoch. Er streift sich seine Stirnleuchte über und geht an mir vorbei, als wäre ich überhaupt nicht da. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Anfang November kämpfen Major Salam und seine Männer sich zu einem Stadtteil namens Gogjali vor. Nach zwei Jahren betreten zum ersten Mal wieder irakische Soldaten die Innenstadt Mossuls. Der IS reagiert mit einer brutalen Gegenattacke: sie schicken Selbstmordattentäter mit Autobomben los, die Fahrzeuge sind mit einer gepanzerten Außenhaut ausgestattet. Anscheinend finden sich immer Fahrer für solche Einsätze. Major Salam kommt bei einem Angriff fast ums Leben. Die Explosion wirft ihn zu Boden, drei seiner besten Soldaten sterben, darunter ein enger Freund. In der Stadt sind die Special Forces auf sich selbst gestellt. Die irakische Armee und die Bundespolizei wurden an den anderen Frontlinien der Offensive aufgehalten – was bedeutet, dass der IS seine Verteidigung auf die einmarschierenden Truppen konzentrieren kann. Das Haus in Gogjali, in das Major Salam und seine Männer sich zurückgezogen haben, wird in der Nacht vom 6. November von Explosionen ganz in der Nähe erschüttert. In den USA rückt die Meldung vom irakischen Vormarsch währenddessen schon wieder in den Hintergrund – eine neue Kontroverse über Hillary Clintons Emails verhilft Trump zu Höchstwerten in den Umfragen. Am nächsten Morgen explodiert eine Autobombe, die Fenster zerbersten. Draußen ist die Straße voll von vertriebenen Einwohnern – Familien im Schockzustand, die Koffer und mit Kleidern vollgestopfte Plastiktüten tragen. Abgefeuerte Artillerie zischt über ihre Köpfe hinweg. Ein lauter Knall, und ein kleines Mädchen mit einer rosa Wintermütze kreischt, hält sich die Ohren zu und rennt neben ihrer Mutter die Straße entlang. Jugendliche in Röhrenjeans oder Trainingshosen laufen vorbei. Ein kleiner Junge hüpft die Straße hinunter, als wäre er auf dem Schulweg. Eine Frau mit einem schwarzen Kopftuch und einer übergroßen Sonnenbrille würde auch in einem Einkaufszentrum in Istanbul oder New York nicht weiter auffallen. Bevor der IS kam, war Mossul die zweitgrößte Stadt des Iraks, ein Handelszentrum mit einer renommierten Universität und berühmt für seine Küche. Offiziell gehen die USA von bis zu einer Million Zivilisten aus, die in der Stadt gefangen sind. Die irakische Regierung hat sie zum Bleiben aufgefordert, in der Hoffnung, dass es für sie sicherer ist und die Menschenmengen leichter zu handhaben sind. Für die Special Forces vor Ort sind die Zivilisten ein ständiger Grund zur Sorge – wenn sie durch die Stadtteile vorrücken, droht immer die Gefahr, dass dabei Menschen verletzt oder getötet werden, die sie eigentlich retten wollten. Nach einer weiteren Explosion stürzt eine Frau in einer schwarzen Abaya die Straße hinunter. Eine Familie transportiert eine ältere Frau auf einem Eselskarren, sie ist bewusstlos und wurde durch Granatsplitter verletzt. Immer mehr Menschen kommen, und einige Männer tragen weiße Flaggen über den Schultern. Die Leute bitten die Soldaten um Zigaretten, um Wasser und Essen. "Die Flagge könnt ihr weglegen", sagt ein Soldat. "Die braucht ihr nicht mehr." "Die Kämpfe sind direkt bei unseren Häusern", erzählt mir ein Mann. "Mein Nachbar hat seinen Arm verloren. Er kommt mit nur einem Arm hierher", sagt eine ältere Frau. "Sie bringen Kinder um! Sie bringen Familien um! Sie zerstören alles!", sagt ein Mann namens Mahmoud Hamid, als ich ihn auf der Straße anspreche. Er redet vom IS. Seine Frau und die beiden kleinen Söhne sind bei ihm, er trägt einen einzigen Koffer. Mahmoud ist Mitte dreißig, ein Verwaltungsbeamter mit Hornbrille und Poloshirt. Er fragt mich, ob hier auch Granaten einschlagen. Die beiden Jungen wirken verstört.

"Sie haben Angst", sagt er. "Sie sind psychisch völlig aus dem Gleichgewicht."

Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Er geht zu den Soldaten, die die Vertriebenen auf Viehtransporter laden, um sie in die Übergangslager zu bringen. Mahmoud hilft seiner Familie auf den Transporter. Mir fällt in der Menge ein kleiner Mann in Jogginghosen auf, der eine schwarze Skimaske trägt. Er erklärt mir, dass er von den Soldaten rekrutiert wurde: Er soll ihnen sagen, wer von seinen Nachbarn für den IS arbeitet. Verdächtigen werden die Augen verbunden und sie werden weggeschickt. Ich frage ihn, warum er die Skimaske trägt. "Weil der IS Schläferzellen hat", antwortet er. Ein Offizier ruft ihm zu: "Red nicht mit dem Journalisten. Steig auf den Laster, damit der endlich loskommt." Am Abend kommt Major Salam von der Front zurück und erzählt, dass der Konvoi den ganzen Tag von Selbstmordattentätern gejagt wurde. Stundenlang hat ein Wagen mit einer Autobombe sie in den Straßen verfolgt. "Wir waren die Ratte und er die Katze." Er beschließt, dass das Bataillon tiefer in die Stadt vordringen soll. Die Männer packen zügig Ausrüstung, Essen, den Generator und die Satellitenschüssel zusammen. Als es dunkel wird, fahren die Humvees los. Sie rollen vorbei an der scheinbar endlosen Prozession von fliehenden Zivilisten. Salam schlägt sein Lager in einem beeindruckenden Haus auf, das sich deutlich von seinen Nachbarn an einer ungepflasterten Straße abhebt. Es ist perfekt eingerichtet, mit neuen Haushaltsgeräten, bequemen Sofas und riesigen Lautsprechern, die um einen großen Fernseher herum aufgebaut sind. Ein älterer Offizier geht mit dem Handy durchs Haus und schickt seiner Frau Fotos. Ich renne hoch in den ersten Stock und werfe meinen Taschen in ein fensterloses Zimmer. Plötzlich kommt der hektische Befehl zum Rückzug, und alle stürzen zurück zu den Humvees. "Schnell, schnell, schnell", befiehlt mir ein Soldat. Major Salam hat ein schlechtes Gefühl – irgendetwas stimmt nicht. Als das Bataillon wieder losfährt, erscheinen Jungen und Männer an den Eingängen der benachbarten Häuser und starren dem Konvoi nach, der zurück nach Gogjali rollt. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Am nächsten Abend, als in den USA gewählt wird, schlägt Major Salam sein neues Lager in einem Haus weiter im Innern der Stadt auf. Vom Dach überblickt man den Tigris und die Gebäude am Ostufer. Auf dem Herd steht eine Pfanne mit halb fertiggekochtem Lamm, in einem kleinen Abfalleimer stecken schmutzige Windeln, an einer Wäscheleine hängen Dessous. Ein Soldat geht zu einem Käfig mit piepsenden Vögeln und füllt Vogelfutter nach. Im großen Schlafzimmer sitzt Major Salam auf dem Bett. Er hat sein iPad auf den Knien und schaut sich Fotos an. Beim Bild von seinem Freund, der vor einigen Tagen getötet wurde, hält er inne. Haider Fakhri war ein sanfter Riese von einem Mann. Er war immer an Salams Seite.

Die beiden Männer hatten auf einer gerade geräumten Straße gestanden, als ein mit Bomben vollgepackter Laster direkt auf sie zuraste. Das Bild, das von einem

französischen Fotografen aufgenommen wurde, zeigt den entschlossenen Ausdruck auf

Haiders Gesicht, als er seine Pistole zieht und auf das Fahrzeug zurennt, um es

vielleicht noch irgendwie zu stoppen. Ein zweiter Offizier folgt ihm auf den

Fuß. Als Major Salam nach der Explosion wieder auf die Beine kam, waren Haider,

der zweite Offizier und ein weiterer Soldat tot.

Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Major Salam behauptet, dass der Tod seines

Freundes ihm nicht näher gehe als all die anderen Toten im Bataillon. "Ein guter Anführer lebt und kämpft an der Seite seiner Männer. Das Problem ist, dass ich allen sehr nahe stehe", sagte er. "Ich esse mit allen, verbringe Freizeit mit allen. Haider kenne ich so gut wie Conan, Conan so gut

wie Amjad, Amjad so gut wie Bis Bis. Sie stehen mir alle gleich nahe. Vielleicht war ich mit Haider enger befreundet, aber das ändert daran nichts." Draußen donnern die Geschütze der ICTF in regelmäßigen Abständen, während sich Major Salam im Schlafzimmer noch einmal das Foto anschaut. "Da sind diese Jungs, kurz bevor sie losrennen", sagt er und seine Stimme wird weicher. "Schau dir ihre Gesichter an, wie sie schon nach der Autobombe suchen. Sie hier, das sind wirklich selbstlose Helden." Er erklärt, dass der IS offensichtlich den stärksten Widerstand in den dichter bevölkerten Teile der Stadt geplant hat. Dort können sich seine Kämpfer unter den Zivilisten verstecken und sich die engen Gassen und Straßen zunutze machen. Ich frage ihn, wie er seine Männer dazu bringt, damit sie in diesem langen und blutigen Krieg immer weitermachen – während sie kämpfen, droht der Irak um sie herum zu zerbrechen, die Kurden drängen auf Unabhängigkeit, die schiitische Miliz will das Land näher zum Iran bringen. "Ich sage meinen Soldaten, ihr kämpft nicht für den Irak. Ihr kämpft nicht für die Flagge. Ihr kämpft für eure Familie. Und von dort gehen wir nach oben", erwidert er. "Wer für seine Familie kämpft, wird auch für seine Nachbarn kämpfen, für seinen Stadtteil. Eine patriotische Einstellung fängt nicht oben, beim Staat an, sondern bei der Familie. Aus unsere Sicht verhindern wir, dass die Krise unsere Familien erreicht. Wir halten sie fern von unseren Nachbarn, von unserer Stadt, von der Provinz, in der wir leben. Und das macht letztendlich den Irak aus." Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen schlagen Granaten in der Nähe des Stützpunkts ein. In den USA ist es wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden erst kurz nach 23 Uhr. Trumps Wahlsieg zeichnet sich immer deutlicher ab. Mit dem wackligen Wlan von Major Salams Satellitenverbindung habe ich die Ergebnisse auf dem Smartphone mitverfolgt, danach fahre ich mit einem Humvee zurück zu einem dreistöckigen Haus in Gogjali. Vom Dach aus fordert ein geheimes Team von Soldaten US-Luftunterstützung an. Ihr Anführer, ein 35 Jahre alter Colonel namens Arkan, hat einen Abschluss von der United States Army Ranger School und wurde in Militärbasen in den USA zu einem Elitesoldaten ausgebildet. Er spricht mit amerikanischem Akzent und mit seiner Wraparound-Sonnenbrille und dem Oberlippenbart erinnert er mich an Goose aus Top Gun. Er wirft mir einen ausdruckslosen Blick zu, als ich ihm erzähle, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Erst denkt er, ich mache einen Witz. "Das ist wie Hurrikan Katrina, aber diesmal trifft es alle 50 Staaten", sagt er schließlich. Arkans Funkname ist Archangel, Erzengel, und er hat die Befugnis, Luftangriffe für Drohnen und Jets der USA oder der Koalitionskräfte zu genehmigen. Normalerweise sind dafür westliche Spezialkräfte verantwortlich. Das Dach ist von einer 1,50 Meter hohen Betonwand umgeben, um Arkan herum tragen irakische Offiziere Koordinaten ein und sitzen an den Funkgeräten. Amerikanische Stimmen sind knisternd zu hören, als zwei US-Helikopter über dem Haus schweben, während eine Drohne und ein Kampfjet den Luftraum patrouillieren. Schüsse und Explosionen dröhnen aus der Ferne, wo Major Salam mit seinem Konvoi in einen Stadtteil vorrückt, der noch vom IS gehalten wird. Gegen 11 Uhr meldet er sich über Funk bei Arkan mit der Meldung, dass ein mit Bomben beladener Kipplaster den Konvoi verfolgt. Arkan geht zur Karte, findet die Position und gibt sie an Offiziere in einer Einsatzzentrale in Bagdad durch. Doch bevor der Kipplaster von der Luft aus ausgeschaltet werden kann, greift er den Konvoi an. Die Soldaten eröffnen Feuer und zerstören den Laster, bevor er den Konvoi erreicht. Aber ihnen bleibt keine Zeit zum Feiern. Schon nach wenigen Minuten meldet sich Major Salam wieder über Funk: Ein zweiter Bombenlaster nähert sich dem Konvoi. Arkan fordert sofort weitere Luftunterstützung an. "Tempo, Tempo, Baby. Ich brauche den Angriff jetzt", sagt er. In der Ferne hören wir wieder eine Explosion. Arkan ist normalerweise unerschütterlich, den ganzen Morgen hat er nicht ein Mal die Miene verzogen. Doch jetzt springt er vom Stuhl auf und blickt hinüber in Richtung Konvoi, er wappnet sich sichtlich für Todesmeldungen. Aber Major Salam gibt durch, dass niemand verletzt wurde. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Am nächsten Abend besuche ich Arkan in seiner Rückzugsbasis. Beim Abendessen sind zwei französische Geheimdienstoffiziere anwesend, die in Arkans Einheit integriert sind. Wir sitzen im Schneidersitz auf dem Boden, essen Reis und Lamm und unterhalten uns über die amerikanische Präsidentschaftswahl. Einer der Offiziere ist ein großer, hellhäutiger Mann, der irakische Uniform und einen Schnurrbart trägt, um weniger aufzufallen. Er sagt: "Sie haben einen Soap-Star zum Präsidenten der USA gewählt. In Amerika ist wirklich alles möglich." Arkan teilt sich ein Zimmer mit dem stellvertretenden Brigadekommandeur, General Haider Fadhil, einem 41-Jähriger mit einer ruhigen, leisen Stimme. Er gilt als einer der intelligentesten Offiziere des Iraks. In ihren Trainingsanzügen wirken die beiden wie Zimmergenossen im Studentenwohnheim. Haider erzählt, wie schwierig die letzten Jahre für die Special Forces waren. 2011 zog die Obama-Administration die US-Truppen ab, um den Irak-Krieg zu Ende zu bringen. Al-Qaida im Irak schien in der Defensive und die Special Forces sollten sich endlich wieder auf die Terroristenjagd konzentrieren. Aber ohne die Amerikaner gewann im Irak das politische Sektierertum wieder an Macht. Der damalige Premierminister Nuri al-Maliki besetzte Regierung und Sicherheitskräfte fast nur mit Schiiten und ging offen gegen Sunniten vor. Das Land spaltete sich, und die reguläre Armee und die Polizei verloren Gebiete an den Ableger von al-Qaida im Irak, den Islamischen Staat. Zuerst eroberten die IS-Kämpfer Anfang 2014 Teile der Provinz Anbar, dann kam Mossul an die Reihe. Nach dem Rückzug der Armee waren die Special Forces gezwungen, an ihre Stelle zu treten. Sie wurden wie Infanteriesoldaten in Straßenkämpfe verwickelt. In dieser Situation konnten sie nicht mehr die Art von Informationsbeschaffung und Missionsplanung durchführen, für die sie ausgebildet worden waren. Dutzende von Soldaten der Special Forces fielen. "Damals waren wir nicht auf Kampfhandlungen in der Stadt vorbereitet. Wir sind für Spezialeinsätze ausgebildet", sagt Haider. "Wir haben damals viele gute Kämpfer verloren, Kämpfer mit amerikanischer Ausbildung, in die viel investiert worden war." Der Wendepunkt kam im Mai 2015, als die ISOF sich vom letzten Streifen Territorium zurückziehen mussten, den sie in der Hauptstadt Anbars, Ramadi, noch hatten halten konnten. Irakische und US-Militärstrategen benutzten die Niederlage, um sich neu aufzustellen. Zwei Monate lang überarbeiteten sie ihre Strategie: Ab jetzt würden sie das Gebiet langsam und geplant zurückerobern, einen Abschnitt nach dem anderen einnehmen, isolieren und erst dann weiter vorrücken. Ausgestattet mit besseren Waffen und mit einer funktionierenden Kommunikationsstruktur konnten die Special Forces Ramadi im Januar 2016 zurückerobern. Von dort aus führten sie die Befreiung der Provinz Anbar an, bevor sie auf Mossul vorrückten. General Haider spricht nicht darüber,wie viele Männer die Special Forces im Kampf gegen den IS verloren haben. "Unsere Soldaten sind müde", sagt er. "Dieser Krieg geht schon sehr lange. Sie haben überall in diesem Land gekämpft."

Arkan sagt, dass angesichts der Hunderte von Missionen, die seine Elitekommandos während des Irak-Kriegs durchführten, sie eigentlich sehr wenige Opfer zu beklagen haben. "Meine alten Jungs, die waren gut", sagt er. "Wir hatten null Tote. Es gab mehr Gefallene durch Unfälle als Männer, die bei Schusswechseln getötet wurden." Ich frage ihn, wie viele Männer nach drei Jahren Kampf gegen den IS noch am Leben sind, und er hält inne. "Ich habe so ziemlich jeden guten Freund verloren, den ich in diesem Krieg hatte", sagt er. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Ahmed the Bullet fällt Mitte Dezember. Er sitzt im Aufbau seines Humvees in einer Straße in Mossul und hält Wache, während seine Kameraden Häuser durchsuchen. Plötzlich taucht ein Auto mit Sprengstoff auf und fährt direkt auf die Männer zu, bevor sie reagieren können. "Haut ab!", schreit Ahmed über Funk. Er kann noch eine letzte Salve abfeuern, doch seine Kugeln prallen von dem gepanzerten Fahrzeug ab, das auf ihn zurast. Die Explosion ist so gewaltig, dass Ahmeds Freunde später nichts mehr von seinem Körper finden können. Als das Bataillon vorwärtsrückt, werden die Verluste höher. Ein allseits beliebter Sergeant namens Mustafa al-Kurdi wird ebenfalls von einer Autobombe zerrissen. Ein Scharfschütze tötet einen jungen ICTF-Soldaten namens Ramin und als Mohamed, ein Veteran mit elf Jahren Kriegserfahrung, hinausstürzt, um ihm zu helfen, erwischt der Scharfschütze auch ihn.

Am 18. Januar verkünden die irakischen Streitkräfte, dass sie den Ostteil der Stadt kontrollieren. Kurz danach, während die ICTF sich in Bagdad neu gruppiert, fahre ich durch die befreiten Stadtteile. Ich sitze in einem Humvee mit zwei Soldaten einer Einheit

der Special Forces, die zur Friedenssicherung in Mossul geblieben ist. Wir fahren an Märkten vorbei, wo das Geschäftsleben wieder erwacht, gleich daneben sind zerbombte Gebäude und aufgerissene Straßen. Die Stadt steckt zwischen Krieg und Wiederaufbau. Zivilisten räumen Geröll mit Schaufeln weg, andere streichen Fassaden. Immer wieder gibt es Explosionen, wenn bewaffnete Kleindrohnen Bomben abwerfen. Es ist eine neue Taktik, die der IS immer häufiger einsetzt. Die Drohnen bringen die Bomben über den Fluss vom letzten Stützpunkt des IS westlich des Tigris.

Die Soldaten rechnen damit, dass die Kämpfe um den Westteil von Mossul die schwierigsten werden. Die westlichen Bezirke sind dicht bevölkert und einige unterstützen den IS. Es gibt keine Fluchtmöglichkeiten mehr für die IS-Kämpfer, sie bereiten sich auf ihre letzte Schlacht vor. Der Soldat auf dem Beifahrersitz des Humvee, ein grauhaariger Mann mit einem buschigen Schnurrbart, erzählt mir, dass die Gefallenen in seiner Einheit nicht mehr ersetzt werden. Stattdessen kämpfen die übrigen Soldaten ohne Pause weiter. Er sagt, dass von den 350 Soldaten, die zu Beginn des Krieges gegen den IS im Bataillon waren, heute nur noch 150 übrig sind. Viele sind verwundet worden und werden trotzdem in Einsätze geschickt. "Ich wurde drei Mal verwundet – am Bauch, am Kopf und an meinem Bein", sagt er und zeigt dann auf den Fahrer. "Der Kerl hier wurde zweimal verwundet." Die Hauptstraße ist voller Zivilfahrzeuge und wir stecken im Verkehr fest. Mit Stolz in der Stimme stellt der Fahrer fest, dass die Einheimischen sich kaum um den schwerfälligen Humvee kümmern. Sie überholen ihn und schneiden ihm sogar den Weg ab. "Sie haben keine Angst vor uns", sagt der Fahrer. Auf einer Werbetafel wird den Special Forces dafür gedankt, dass sie den IS vertrieben haben. Mossul ist fast ganz

sunnitisch, und die Elitesoldaten sind fast ausschließlich Schiiten. Aber sie haben sich das Vertrauen der städtischen Bevölkerung verdient. Als die Offensive sich hinzieht, wird dieses Gefühl von Vertrauen seltener werden, vor allem, als immer mehr Berichte auftauchen über Misshandlungen, Folter, sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen durch die irakischen Streitkräfte, die zudem teilweise von der schiitischen Miliz unterwandert werden.

Zwischen den Fahrten nach Mossul rufe ich David M. Witty an, einen Elitesoldaten der Green Berets im Ruhestand, der während des Irak-Kriegs die Special Forces ausgebildet hat. Er hat ihr Schicksal während der Offensive genau mitverfolgt und ist extrem besorgt. Bewusst hat er diese Informationen nicht auf Twitter gepostet. Er behauptet, dass die Verluste bei der ISOF sprunghaft in die Höhe geschossen sind. "Der Irak braucht eine Infanterie, die diese Drecksarbeit macht. Im Moment wird die ISOF dafür eingesetzt, und es ist klar, dass sie dabei aufgerieben werden", sagt er. "Wenn eine Eliteeinheit solche schweren Verlusten hinnehmen muss – und einige von diesen Männer werden schon seit 2003 von den USA ausgebildet – dann kann man das nicht wirklich ersetzen. Dabei sind sie es, die den Frieden sichern sollen." Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Wenn der IS schließlich sein gesamtes Territorium im Irak verloren hat, so Michael Knights, dann werden die Kämpfer in der Zivilbevölkerung untertauchen und sich wieder auf den Terrorismus konzentrieren. Michael Knights ist ein leitender Mitarbeiter am Washington Institute for Near East Policy, einem Forschungsinstitut zur US-amerikanischen Nahostpolitik. Er war einer der Berater des US-Militärs während des Irak-Kriegs. Die ursprüngliche Mission der Special Forces wäre dann wichtiger als je zuvor, sagt Knights, doch um ihre Mission nach den massiven Verlusten noch ausführen zu können, müsste die ICOF völlig umstrukturiert werden. Dazu ist eine Kooperation von Washington und Bagdad für einen umfassenden neuen Einsatz nötig – und die USA müssten sich zur Bereitstellung von Ausbildern und finanziellen Mitteln verpflichten. Im Idealfall wären die USA auch weiter am Ausbau der übrigen Sicherheitskräfte beteiligt, sodass die ISOF sich ganz auf die Terrorabwehr konzentrieren kann. Knights ist in Kontakt mit der Trump-Administration wegen ihrer Pläne nach Mossul; für ihn ist es eine der wichtigsten außenpolitischen Fragen für die Regierung überhaupt. In Trumps Team für Nationale Sicherheit, so Knight, überwiegen Veteranen des Irak-Kriegs, die wie der Präsident selbst dem Iran nicht trauen – Verteidigungsminister Jim Mattis, Sicherheitsberater H. R. McMaster und Heimatschutzminister John Kelly. "Diese Veteranen stehen vor dem grundsätzlichen Problem, den Präsidenten davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, noch mehr US-amerikanische Truppen und Gelder in den Irak fließen zu lassen", sagt Knights. "Aber die Generäle machen Fortschritte. Denn eine Unterstützung der irakischen Sicherheitskräfte kann nicht nur eine Rückkehr des IS verhindern, sondern der Einfluss des Irans im Irak kann so auch in seine Schranken verwiesen werden." Nach dem Rückzug der USA im Jahr 2011 riskierten die Special Forces schon einmal, dass sie für die religiös motivierte Spaltungspolitik missbraucht wurde, die heute wieder das Land bedroht. Bei seinen politischen Entmachtungen setzte Maliki hinter den Kulissen oft Special Forces ein, wenn es darum ging, Zielpersonen festzunehmen und, laut einiger Berichte, sie hinzurichten. "Sie wurden in politische Skandale hineingezogen", sagt Knights. "Ein Aspekt des Ethos in den irakischen Special Forces war, dass du blind ausführst, was der Mann an der Spitze befiehlt: Du gehörst zu einem auserwählten Volk – du bekommst die beste Ausrüstung, Unterkunft, Sold – und das kriegst du natürlich nicht umsonst. Aber in diesem Krieg [gegen den IS] haben sie ihren guten Ruf wieder hergestellt." Die Geschichte von den Special Forces als den Rettern des Landes ist eine Chance, sagt Knights: Die ISOF könnte nach Mossul eine vereinende Kraft im Irak sein. Aber die schiitische Miliz und ihre Verbündeten erzählen eine ganz andere Geschichte und sie sehen sich selbst als diejenigen, die die Zukunft des Iraks bestimmen. Als nach dem Fall Mossuls im Sommer 2014 der nationale Notstand ausbrach, erhob sich die Miliz. Sie half, den Vormarsch des IS zu stoppen, und bei etlichen Kämpfen im ganzen Land nahm sie eine Schlüsselfunktion ein. In Mossul selbst waren Miliz-Kämpfer nur wenig am Kampfgeschehen beteiligt, doch die Milizen bezeichnen sich selbst gerne als die Helden der Befreiungsschlacht. Sie werden dabei von einer mächtigen Propagandamaschine unterstützt. "Man muss vor allem verstehen, dass das irakischen Volk bei diesem Krieg nur zwei Kräften vertraut. Ein beträchtlicher Teil des Landes glaubt, dass [die schiitische Miliz] zu den Waffen griff, als die Armee am Boden war. Und dann sind da noch die irakischen Special Forces", erklärt Knights. "Als Amerikaner haben wir eine klare politische Wahl: Wenn wir nicht wollen, dass der Iran und die Miliz das Land übernehmen, dann müssen wir die einzig andere Kraft unterstützen, der die Iraker vertrauen. Wir können nur noch einmal würfeln, und diesen Wurf sollten wir nicht verspielen." Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Eine erschöpfte ICTF bereitet sich Ende Februar auf die Offensive auf den Westteil von Mossul vor. Nach all den Verlusten, die sie einstecken mussten, fehlt ihnen auch noch der Anführer, der sie so weit gebracht hat. Major Salam wurde von Mossul abgezogen und mit Frau und Sohn nach Texas geschickt, wo er eine zweijährige Offiziersausbildung am Luftwaffenstützpunkt Lackland beginnt. Ohne ihn haben die Männer etwas von ihrer intensiven Energie verloren. Sein Nachfolger, Major Ali Taleb (33), ist ein beliebter und respektierter ICTF-Veteran, doch er ist in vieler Hinsicht das Gegenteil von Major Salam – selbstbewusst, aber ruhig und reserviert. Am Abend vor dem Angriff sitzen wir auf dem Boden in dem Haus, das Major Ali als Rückzugsbasis nutzt. Er erzählt mir in seinem sachlichen Tonfall, dass er mit heftigem Widerstand vom IS rechnet. "Sie sitzen in der Falle und haben keine andere Wahl als zu kämpfen." Am nächsten Morgen rückt der Konvoi des Bataillons in die Außenbezirke von West-Mossul vor. Ein Schwarm IS-Drohnen fliegt über ihnen, eine nach der anderen wirft Bomben ab. Mitten im Chaos der Explosionen feuern die Soldaten wild in den Himmel. Aus einem der Humvees beobachte ich, wie der beleibte Koch des Bataillons in einem gepanzerten Fahrzeug seine Lunch-Runde macht. Er fährt am Konvoi entlang und verteilt Essensboxen aus Styropor. Die Drohnen folgen ihm und werfen Bomben ab, sobald die Soldaten die Boxen entgegennehmen. Die Kleindrohnen werden per Funk von IS-Kämpfern auf Motorrädern gesteuert. Immer wieder verschwinden die Fahrer in den bewohnten Stadtteilen, damit sie nicht von Luftangriffen erwischt werden können. Der IS benutzt die Video-Feeds der Drohnen, um Minenwerfer und Autobomben zu koordinieren. Die Frontlinien werden von IS-Kämpfern verteidigt. Die Soldaten an der Spitze des Konvois können ihre "Allahu Akbar"-Rufe hören. Am nächsten Tag fahre ich mit den drei erfahrensten Soldaten des Bataillons im Führungs-Humvee des Konvois mit. Der Fahrer ist Ibrahim Abu Hamra (33), ein umgänglicher Mann mit leuchtendrotem Haar, heller Haut und einem dicken Bauch. Sein Spitzname ist "Red". Mustafa al-Zerjawi, frisch vermählter Ehemann und Vater, steht im Aufbau, während Mohamed al-Khabouri, ein 31-jähriger Sergeant mit schütter werdendem Haar und einer Frau und Tochter zu Hause, die Munitionskisten bereitstellt. Diese Männer sind Grinder, immer ganz vorn mit dabei im Kampfgeschehen – und sie verheimlichen vor ihren Familien, wie ihre Arbeit wirklich aussieht. Ibrahims Frau und Kinder denken, er hat einen Schreibtischjob. "Ich erzähle ihnen oft Lügen", sagt er. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Der Humvee bewegt sich Zentimeter um Zentimeter in einer scheinbar verlassenen Straße vorwärts. Vor uns ist nur ein Panzer und ein gepanzerter Bulldozer zu sehen. Innerhalb von wenigen Minuten fliegen Kugeln um den Humvee, als IS-Kämpfer aus verborgenen Positionen in den Gebäuden das Feuer eröffnen. Mustafa erwidert immer wieder mit Feuersalven. Granaten explodieren und RPGs schlagen ganz in der Nähe des Humvee ein. Vor Mohameds Fenster auf der Beifahrerseite gibt es plötzlich eine Explosion – ein IS-Kämpfer hat mit einer Panzerabwehrrakete das Führungsfahrzeug eines zweiten Konvois direkt getroffen. Alle vier Soldaten im Fahrzeug sind tot. Die Humvees hinter und neben dem getroffenen Fahrzeug entfernen sich so schnell wie möglich. Das zerstörte Führungsfahrzeug geht in Flammen auf. Eine Gruppe Soldaten versucht, sich ihm zu Fuß zu nähern, um die Leichen zu bergen, doch der IS beschießt sie mit Mörsergranaten. Als der Staub sich legt, ist ein Soldat am Boden, er gibt Zeichen, dass er Hilfe braucht. Ibrahim fährt langsam weiter, während Mustafa auf die Dächer rechts und links feuert, falls dort IS-Kämpfer auf der Lauer liegen. Vor uns parken nur ein paar Pkws am Straßenrand, ein Wassertankwagen, der im Kugelhagel leck geschlagen wurde, läuft aus. Zwei Zivilisten, von denen einer eine weiße Fahne schwenkt, kommen aus einem Haus gerannt, dessen erster Stock in Flammen steht. Als sie den Konvoi sehen, ducken sie sich sofort wieder in den Hauseingang. Am Ende der Straße tritt ein IS-Kämpfer in Tarnkleidung hinter einem Haus hervor. Auf seiner Schulter liegt eine lange grüne Röhre, die wie ein Raketenwerfer aussieht. Mustafa eröffnet Feuer mit seinem Maschinengewehr, und der Mann geht zurück in Deckung. Es vergehen lange Minuten, während Mustafa und die anderen Richtschützen auf die Stelle feuern, wo der Mann aufgetaucht ist. Dann schlägt ein Luftangriff in ein Gebäude ein, das in sich zusammenfällt. Der Konvoi kriecht langsam die Straße entlang, als jemand über Funk meldet: "Es sind Zivilisten in der Gegend. Passt auf, wohin ihr schießt." Vor Ibrahims Humvee schiebt der gepanzerte Bulldozer am Ende jedes Straßenblocks Erdbarrikaden zusammen, damit sich Fahrzeuge mit Autobomben nicht nähern können. Die Kanone des Panzers scannt die Straße, die Besatzung hält Ausschau nach Fahrzeugen, die durch die Barrikaden brechen könnten. Über uns schwirren immer noch IS-Drohnen, die den Konvoi beobachten und mit Bomben beschießen. Mit einem ohrenbetäubenden Knall explodiert eine auf dem Dach des Humvees und ein lautes Zischen setzt ein, als einer der wuchtigen Reifen Luft verliert. Es entsteht eine Pause in den Kämpfen. Ibrahim parkt den Humvee an einer Kreuzung gegenüber des Straßenblocks, in den das Bataillon als nächstes vorrücken will. Mohamed späht aus seinem Fenster in die Straßenschlucht. Plötzlich springt er auf und brüllt: "Autobombe! Autobombe!" Ibrahim kann den Wagen nicht sehen. "Wo?", fragt er, startet den Motor und legt den Rückwärtsgang ein. "Hier!", schreit Mohamed. "Genau hier!" Durch das Fenster sehe ich, wie der Wagen sich nähert, eine eckige Karosserie aus verstärktem Metall, leuchtendweiß wie ein Raumschiff. Die Windschutzscheibe ist mit einer viereckigen schwarzen Panzerplatte abgedeckt. Das Fahrzeug ist kaum zwanzig Meter entfernt, schon vorbei an der Kanone des Panzers, es hält direkt auf uns zu. Der Humvee holpert gefährlich, als Ibrahim versucht, auf den geplatzten Reifen Tempo zuzulegen. Eine der Erdbemmen, die der Bulldozer zum Schutz vor Autobomben aufgeschüttet hat, hindert uns nun am Wegkommen. Ibrahim jagt den Humvee mit voller Kraft die Barrikade hoch, dann sitzen wir obendrauf fest. Er drückt das Gaspedal ganz durch, die Reifen drehen durch. Eine gewaltige Schockwelle wirft alle nach vorn, als die Autobombe detoniert und Granatsplitter auf den Humvee hageln. Die Soldaten schauen sich gegenseitig an, sie können kaum glauben, dass sie am Leben sind. Aus Ibrahims rechtem Ohr tropft Blut. Später erfahren sie, dass das Auto mit der Bombe irgendwie in der Schaufel des Bulldozers festhing und einige Meter entfernt von ihrem Humvee explodierte. Nur diesem Umstand verdanken sie es, dass niemand getötet wurde. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Am nächsten Tag bleibt Ibrahim im Stützpunkt, aber Mohamed und Mustafa fahren in ihrem notdürftig reparierten Humvee raus an die Frontlinie. Am Nachmittag kehren sie in einem Abschleppwagen zurück, der ihr Fahrzeug hinter sich herzieht. Der Humvee ist zerknautscht wie ein Pappbecher. Mohamed erzählt mir, dass wieder ein Autobomber direkt auf sie zugerast kam. Als sie sich zurückzogen, fuhr er ihnen mehrere Straßenblocks lang nach. Andere ISOF-Fahrzeuge, die sie auf der Flucht passierten, ignorierte er. Sie wurden von einer Erdbarrikade gestoppt und die beiden Männer konnten sich gerade noch aus dem Humvee werfen, bevor er von der Autobombe erwischt wurde. Mohamed schaut mich an, als könne er es immer noch nicht fassen. Er ist völlig verdreckt, sein schütteres Haar steht ihm wirr vom Kopf. "Azrael war hinter mir her", sagt er. Azrael ist der arabische Name für den Todesengel. Mitte April hält der IS nur noch eine Handvoll von Bezirken im Westteil von Mossul. Die irakischen Streitkräfte starten die letzte Offensive, mit der sie die Kontrolle über die Stadt zurückerobern. Am 17. April wird Major Ali von einem Scharfschützen des IS erschossen. Als Major Salam in Texas die Nachricht erhält, postet er eine ergreifende Nachricht auf Facebook: "Ich habe euch im Stich gelassen. Ich trage die Verantwortung, es ist meine Schuld. Verzeiht mir." ● Dieser Artikel erschien zuerst auf Englisch. Er wurde von Lisa Kuppler ins Deutsche übersetzt. Share On email Share On email

Share On link Share On link Share This Link

Share On facebook Share On facebook Teilen

Mike Giglio is a correspondent for BuzzFeed News based in Istanbul. He has reported on the wars in Syria and Ukraine and unrest around the Middle East. His secure PGP fingerprint is DD2D D9F4 F1B5 204B 8069 3056 D916 4D69 9ED6 04D5 Contact Mike Giglio at mike.giglio@buzzfeed.com. Got a confidential tip? Submit it here.