Una página en Yucatán está pidiendo hasta 6 mil pesos a mujeres para no publicar sus packs

Si alguna mujer se niega a pagar esta cantidad en menos de 24 horas suben las nudes. Incluso, ofrecen la modalidad de pago a plazos siempre y cuando sigan enviando contenido íntimo, esto según la activista yucateca Ana Baquedano. Ella misma fue víctima de esta página el último día de 2018; pues los administradores ofrecían una "recompensa" a cambio de sus fotos. No obstante, ella las subió a sus redes sociales con el título "se las regalo".



"También te dicen 'me haces el primer depósito y mientras me pagas (el resto) me puedes mandar videos cachondos, videollamadas sin ropa o no me pagues nada y haz videollamadas en las que vas a hacer todo lo que yo te diga' eso se me hace súper súper torcido, es como Black Mirror (una serie de tv) porque si no pagas ese día tus fotos aparecen en la página y te dicen 'si me ignoras, i'm not going away'", dijo a Buzzfeed News México.