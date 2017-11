Em post no Facebook, atriz acusa Ed Westwick de estupro

Share On more Share On more

Segundo Cohen, o estupro teria ocorrido durante uma visita que ela fez a Westwick com o seu então namorado, um produtor que não foi identificado. Ela conta que estava se sentindo desconfortável, cansada e que queria ir embora. Em vez disso, Westwick e o produtor a convenceram a tirar uma soneca no quarto de hóspedes.

"Então eu fui para o quarto de hóspedes, me deitei e acabei dormindo", disse. "Mas acordei no susto com Ed em cima de mim e seus dedos entrando em meu corpo. Eu disse a ele para parar, mas ele era forte. Eu lutei contra ele o máximo que pude, mas ele agarrou meu rosto com as mãos, me sacudiu e disse que queria me foder. Fiquei paralisada, aterrorizada. Eu não conseguia falar nem me mover. Ele me segurou e me estuprou.

Cohen disse que o "pesadelo" continuou quando o produtor a culpou pela situação e a convenceu a ficar calada para não arruinar sua carreira como atriz.

"Espero que meu desabafo ajude outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas, que elas não são culpadas."