Die elektronische Fussfessel soll für Sicherheit sorgen. Die Realität sieht anders aus.

In Deutschland kommen die elektronischen Fußfesseln vom US-Hersteller „3M“. Der vermietet die Überwachungsgeräte an die Behörden. Auf der Webseite des Produzenten heißt es: „3M Elektronische Überwachung ist ein führender Erfinder, Entwickler, Hersteller und Anbieter von Technologien für Anwesenheitskontrolle und Standortidentifikation für Strafverfolgungsbehörden.“ Das klingt gut.

Sie wiegt nur 260 Gramm: die elektronische Fußfessel des US-Herstellers „3M“. In der Theorie hört sich die Idee der High-Tech-Manschette gut an. Sie soll helfen, Gefährder und Häftlinge im Hausarrest zu überwachen. Doch klappt das zuverlässig? Oder können sich Menschen, die als gefährlich gelten, womöglich doch frei bewegen?

"Electronic Monitoring in Germany" von Frieder Dünkel, Christoph Thiele und Judith Treig (Universität Greifswald) / Via 28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com

Auch in den Vereinigten Staaten läuft es nicht rund. Vor sechs Jahren testet das kalifornische „Department of Corrections and Rehabilitation“ die „3M“-Fußfesseln. 8.000 Häftlinge will man dort eventuell damit auszustatten. Nach dem Test entscheidet sich die kalifornischen Behörde gegen den US-Hersteller. Grund dafür: die Ausfälle des GPS-Systems.

Nicht nur in Deutschland gibt es Probleme mit den elektronischen Fussfesseln. In Neuseeland gewinnt „3M“ 2014 einen staatlichen Großauftrag. Wenig später durchtrennen 250 Häftlinge ihre Fußfesseln, wie die Tageszeitung „New Herald“ berichtet . Selbst vor laufenden TV-Kameras gelingt das Durchschneiden des angeblich unzerschneidbaren Plastikbands. Noch etliche Monate später, im Juni 2015, sucht die neuseeländische Polizei nach 15 Häftlingen, die munter stiften gegangen waren. Der damalige neuseeländische Premierminister nennt die Situation öffentlich „lächerlich.“

Zu den Karten bzw. der fehlenden Straßennamen, die in der Studie bemängelt wurden, sagt die 62-Jährige: „Die Karten funktionieren, denn wir müssen ja immer wissen, wo sich die Probanden bewegen.“ Mit anderen Worten: was nicht sein darf, das gibt es auch nicht - basta!

In Berlin entlassen die Behörden einen verurteilten Räuber nach verbüßter Haft mit einer elektronischen Fußfessel. Die Überwachung seines Standortes scheitert immer wieder am schwachen Akku. „Von Dezember 2014 bis Ende Februar 2015 war der Mann über Wochen und - bis zu je 53 Stunden - nicht zu orten, weil er den Akku nicht auflud“, notiert dazu der „Tagesspiegel“. Später attackierte der Mann eine Bekannte.

Auch in der Bundesrepublik will man den Einsatz der elektronischen Fußfessel ausweiten . Menschen, die als islamistische Gefährder eingestuft wurden, sollen damit schon bald überwacht werden. Vor Jahren besucht die damalige hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann das „Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder“, kurz „GÜL“. Sie sagt während einer kurzen Rede vor den „GÜL“-Mitarbeitern: „Die Überwachung entlassener Straftäter mittels der elektronische Fußfessel war absolutes Neuland. Sie haben diese Herausforderung angenommen - und so mehr Sicherheit geschaffen.“

Interessant auch, was kanadische Forscher dazu herausfanden. Demnach werden elektronisch überwachte Probanden, verglichen mit Menschen, die ganz normal auf Bewährung waren, genau so oft oder selten rückfällig. Abschreckend wirken die Geräte also auch nicht.

Ähnlich kritisch sieht Professor Frieder Dünkel die Überwachung per Fußfessel. Bis 2015 leitete er den „Lehrstuhl Kriminologe“ an der Universität Greifswald. „Die Methode der elektronischen Fußfessel hat technische Schwächen, weil die Technologie - beispielsweise in Unterführungen - aussetzt.“

Erstaunlich also, dass die Politik so begeistert von der Überwachungsidee ist - und ihren Einsatz unbedingt weiter forcieren möchte. Vielleicht spielt auch ein anderer Faktor im Hintergrund noch eine Rolle: rein rechnerisch kostet laut Hessischem Justizimisterium der Einsatz der Fußfessel 33 Euro pro Tag - verglichen mit 96 Euro pro Hafttag ein Drittel. Möglicherweise möchte man der Bevölkerung auch ein Sicherheitsgefühl vermitteln; nicht untätig wirken, angesichts des Eindrucks, immer mehr Terror sei da draußen zu finden. Der Kriminologe Frieder Dünkel aber sieht das anders: : „Das ist alles Augenwischerei.“

Los ging alles mit drei Männern, die sich mit der Idee und Entwicklung der E-Fußfessel tragen. 1969 kommt Dr. Ralph Schwitzgebel der Geistesblitz. Damals entwickelt der Schweizer Psychologe das erste funktionierende Gerät. Sein Patent für ein „Überwachungssystem mit Handgelenk Transceiver“ trägt die Nummer 3.478.344. Leider hält sich die Begeisterung dafür - außer in akademischen Kreisen - in Grenzen.

Die Innovation gerät in Vergessenheit. Erst fünf Jahre später wagt sich der nächsteMutige daran. Vorhang auf für Jack Love, einen US-Richter. Der schmöckert im neuesten Band der „Spiderman“-Saga liest, wie. Darin trackt Spidermans böser Gegenspieler Jackal den Spinnenmann per Überwachungsgerät verfolgt, denkt er sich: 'Das wäre doch etwas', denkt sich Richter Love. Doch weil er in seinem Brief an die Justizbehörden des Staates New Mexico auf den Comic hinweist, geht man der Idee nicht weiter nach – und hält den Vordenker für einen Spinner. Wieder kehrt Ruhe an der E-Fußfessel-Front ein.



Dann spricht Jack Love den US-Ingenieur Michael Goss an. Goss glaubt an die Idee und beginnt zu tüfteln und zieht sich ins stille Kämmerlein zurück - mit Erfolg. Er tauft seine Erfindung „GOSSlink“. Die Firma heißt „Nimcos“, kurz für „National Incaceration Monitoring Control System“. Bereits ein Jahr später wird der Tracker im Bundesstaat New Mexico eingesetzt. Sind es 1985 erst 82 US-Häftlinge, die damit elektronisch überwacht werden, gehen Schätzungen heute von 125.000 Gefangenen aus, die die Fußfessel täglich tragen.

Das deutsche Strafgesetzbuch bietet seit sechs Jahren die Option, mit der elektronischen Fußfessel rückfallgefährdete Gewalt- und Sexualverbrecher nach Verbüßung ihrer normalen Haft zu überwachen. Ein Gericht legt zuvor die Gebiete fest, in denen sich die Person aufhalten muss - oder Zonen, die ihm verboten sind. Hält sich der Betroffene nicht an die Auflagen oder manipuliert den Sender, wird Alarm ausgelöst. Das gilt auch, wenn die Fußfessel zerschnitten oder abgelegt wird, sowie bei einer technischen Panne. Dazu wird der aktuelle Aufenthaltsort des Trägers per GPS-System festgestellt. Die ermittelten Daten werden dann per Mobilfunk an die „Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder“, kurz „GÜL“, übermittelt. Sie hat ihren Sitz im hessischen Örtchen Bad Vilbel. Dort überwachen die Mitarbeiter zentral für alljene Bundesländer, die das Gerät im Strafvollzug einsetzen.

Seit Juni 2017 gibt es die Überwachungsoption auch für Menschen, die als extremistische Gefährder eingestuft wurden - auch dann, wenn diese bisher noch nicht straffällig geworden sind.