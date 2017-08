Le service civique accusé d’avoir retiré l’annonce d’une asso féministe à cause de la fachosphère

Share On copy Share On copy

Lallab est une association féministe et un magazine en ligne «dont le but est de faire entendre les voix des femmes musulmanes qui sont au cœur d’oppressions racistes et sexistes», explique son site internet.

.@AssoLallab a tout plein de bonnes nouvelles et de succès. Et du coup tout plein de trolls. Des féministes. C'est… https://t.co/vRAQEqnjZ2

Le 17 août, le compte Twitter du service civique a finalement répondu à certains internautes qui l'interpellaient. L'agence déclare alors que «la mission proposée ne répond pas aux principes fondamentaux du service civique, [et qu']elle n'est plus en ligne sur notre site».

Concernant les principes non-respectés, l'association féministe nous indique que, début septembre, deux salariées seront embauchées et que des responsables de pôles bénévoles «sont également présent.e.s pour encadrer et accompagner en partenariat avec les salariées, nos trois services civiques».

Lallab dit être «une fois de plus soumise à du cyberharcèlement et à une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, entraînant une perte considérable de temps et d'énergie.»

Pour l'association, «cette dernière campagne de diffamation est de loin la plus violente et la plus désastreuse» parce qu'elle «met en péril les ambitions et actions de Lallab».

«Notre objectif est pourtant simple: produire un environnement, des ressources et des outils favorisant la liberté de chaque femme musulmane à définir son identité et son parcours de vie.»

«Lallab est une association non religieuse​, aconfessionnelle​ et non partisane dont le rêve est de faire en sorte que les femmes ne soient plus jugées, discriminées ou violentées en raison de leur genre, de leur physique, de leur orientation sexuelle, de leurs origines ou encore de leurs convictions religieuses», conclut l'association.