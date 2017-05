Share On link Share On link

C'est la première fois que des annonceurs de Touche pas à mon poste réagissent d'une façon aussi tranchée.

Après la diffusion d'un canular homophobe dans l'émission TPMP de jeudi, la marque d'électroménager Bosch annonce à BuzzFeed News qu'elle ne souhaite plus être associée à l'animateur et qu'elle retire immédiatement toutes les pubs qui devaient accompagner le programme.

Pendant l'émission de jeudi, Bosch a diffusé deux publicités pour ses aspirateurs et ses cafetières Tassimo.

«Bosch ne cautionne pas ce qui est passé et les propos qui ont été tenus. La marque a décidé d'arrêter la publicité digitale et télé en cours et à venir pour cette émission», a déclaré une porte-parole du groupe allemand au téléphone lundi.

De son côté, Chanel va cesser toute collaboration.

La marque de luxe «ne cautionne en aucun cas ce type de dérapage et regrette d’être associée à cette polémique. Nous sommes en effet très attachés à ce que nos campagnes soient non seulement en affinité avec le public ciblé mais également à ce que le contenu des programmes soit en adéquation avec les valeurs de notre Maison», répond par mail une porte-parole. «Nous avons ainsi demandé à notre agence de bien veiller à ce que nous ne soyons plus présents dans cette émission et nous renforcerons notre vigilance afin que nos consignes en matière d’achat d’espace soient respectées».

LU et easyJet réfléchissent à arrêter de diffuser des spots pendant l'émission.

LU a diffusé un spot lors de l'émission du jeudi, mais la marque était également sponsor à part entière de l'émission du lendemain, pendant laquelle Cyril Hanouna est revenu sur la polémique. La marque «désapprouve» le canular et envisage de boycotter l'émission d'Hanouna à l'avenir:

«Lorsque nous parrainons une émission, nous regardons l’affinité entre cette émission et les consommateurs de nos marques, et respectons la liberté de contenu du programme», a indiqué un porte-parole de LU a BuzzFeed News, précisant que LU avait parrainé TPMP «sur une courte durée» et que «ce contrat de parrainage s’est terminé fin de semaine dernière». «Cependant, concernant l’émission de jeudi dernier, clairement nous désapprouvons ce canular réalisé par Cyril Hanouna. Ces propos vont à l’encontre des valeurs d’ouverture, de respect et de non-discrimination qui sont clefs dans notre entreprise. Cela nous amènera certainement à revoir nos futures décisions de plan média.»

Même son de cloche du coté d'easyJet. La marque rappelle que ses «spots sont diffusés sur plusieurs tranches horaires dans la journée» et que cette campagne a débutée sur C8 le 10 mai et prendra fin le 23 mai.

«Suite à des commentaires négatifs autour d’une émission diffusée sur la chaîne easyJet étudiera la possibilité de communiquer de nouveau sur cette chaîne». easyJet assure qu'elle «condamne tout propos discriminatoire et n’a aucun contrôle sur le contenu éditorial des programmes»



Sodastream continue

Nous avons également contacté Sodastream, qui était également sponsor de l’émission du vendredi 19 mai, qui revenait sur la polémique. Philippe Chancellier, le directeur d’OPM, qui organise la communication de Sodastream en France, rappelle que l’annonceur «ne connaît pas à l’avance les sujets qui vont être diffusés»:

«On ne choisit pas l’émission en fonction des éventuelles polémiques qu’elle peut provoquer ou non, mais en fonction de l’audience et de la clientèle qu’on veut toucher. On s’associe à une émission qui fait beaucoup d’audience.»

Le contrat de sponsoring ira donc jusqu’à sa fin, prévue le 27 mai.

Philippe Chancellier dit ne pas craindre que la marque soit associée à TPMP: selon lui, «ça n’impacte pas l’image de la marque». Questionné sur la possibilité pour son entreprise de s’associer à nouveau à l’émission, il répond:

«C’est un peu tôt pour prendre ce type de décision, on va analyser, on va regarder, pour le moment on n’a pas prévu de refaire du sponsoring avec des émissions.»

20.000 signalements en quelques jours

Jeudi, lors de l'émission spéciale Touche pas à mon poste Radio Baba, Cyril Hanouna a reçu des appels, après avoir posté une annonce sur un site de rencontre en ligne, où il se présentait comme étant Jean-José, bisexuel qui «aime quand on [l]'insulte». L'annonce était calibrée pour obtenir des réponses assez crues. L'animateur a reçu en direct un appel de femme et plusieurs appel d'hommes, et a crû bon de leur répondre avec une voix traînante -comme dans une caricature cliché d'homme gay- avec de gros sous-entendus, et s'est s'esclaffé dès que la conversation a pris une tournure sexuelle.



La séquence a choqué de nombreux téléspectateurs, qui ont signalé la séquence en masse au CSA, qui comptabilisait ce lundi plus de 20.000 signalements, selon l'AFP. Plusieurs associations LGBT ont également dénoncé l'homophobie de ce canular, comme de nombreux internautes qui ont expliqué pourquoi la séquence les avait blessés.