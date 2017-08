Diese Männer wollen eine Pro-Putin-Partei gründen und ihre Ziele sind, naja, ambitioniert

Es gibt Menschen, die können mit keiner deutschen Partei etwas anfangen. Menschen, die glauben, ein neuer kalter Krieg stehe vor der Tür. Für die Putin der Beste ist. Und die den Beitritt zur Russischen Föderation fordern – wenn schon nicht für ganz Deutschland, dann doch wenigstens für Sachsen. Bei diesen Menschen verschwimmen die Grenzen zwischen links und rechts. Entsprechend wild sind ihre politischen Forderungen. Ein Beispiel gefällig? Hier ist es: die "Pro Putin Partei". Share On email Share On email

Wir entscheiden uns, Rene Reimann anzurufen. Der freut sich über das Interesse, und nimmt sich noch am Abend eine halbe Stunde Zeit. "Das alles fing an, weil wir nicht an Geschichtsvergessenheit leiden", sagt Reimann. "Es geht wieder Richtung Kalter Krieg. Deutsche Panzer stehen im Baltikum. Und wir hatten schonmal 17 Millionen tote Russen." Wir fragen ihn, warum er und seine Mitstreiter sich nicht in der AfD engagieren, schließlich läge das beim Blick auf ihre Facebook-Aktivitäten ja nahe. "Die AfD ist nicht das, was wir uns vorstellen", sagt Reimann. Dort ginge es immer nur um Flüchtlinge – sie aber wollten Deutschland aus der NATO raus haben. "Die AfD vertritt nicht unsere Ziele. Das ist letztlich auch nur eine Systempartei, die sich nach der Wahl an der CDU andocken wird." Und überhaupt: wer in Deutschland eine Partei gründe, der habe ohnehin keine Freiheit. Der müsse sich dem System unterwerfen. Man wolle nicht wie die Reichsbürger klingen, sondern wie ganz normale Bürger, aber immerhin gäbe es in Deutschland ja ein "Alliiertes Vorbehaltsrecht". Das gab es mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, und räumte den Alliierten Kontrollrechte in Deutschland ein. Die meisten Juristen und Historiker gehen aber davon aus, dass das spätestens seit 1990 der Vergangenheit angehört. Reimann und seine Mitstreiter nicht. Share On email Share On email

Einen Satz sagt Rene Reimann während des Gesprächs gleich drei mal: "Wir sind ganz normale Bürger." Das ist ihm wichtig. Er selbst habe mal CDU gewählt, aber das könne man heute alles vergessen.

Im Moment sind es laut Reimann drei Menschen, die sich um das Projekt kümmern. Er selbst, Rene Reimann, zusammen mit ebenjenem Alexander Martin und "Jemand drittes, der auf Gran Canaria lebt. Das verrate ich Ihnen ein anderes Mal." Die Ziele der Pro Putin Partei Reimann mag Putin. Und den Kurs, den Russland unter Putin nimmt. Die Russen seien die einzigen, die sich das Völkerrecht auf die Fahnen geschrieben haben, sagt er. Und darum müsse sich Deutschland auch wieder mehr in Richtung Russland orientieren. Um das zu erreichen, gibt es ein Parteiprogramm der "Pro-Putin Partei", oder besser: einen Entwurf in Bearbeitung. Darin unter anderem: Abschaffung von 1-Euro-Jobs (stattdessen: 6-Euro-Jobs)

Abschaffung von HartzIV

Verbot von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und von Massentierhaltung

Asyl für Edward Snowden

Dispozinsen von maximal 8 Prozent

Arbeiten am Sonntag: maximal 4 Stunden

Und natürlich die größtmögliche Annäherung an Russland: "Mit der Bitte um Vergebung für die vorangegangene deutsche Außenpolitik" und zum Beispiel mit dem Beitritt Deutschlands in die Eurasische Union.

Sie mögen Putin. Der Mann wisse, was er wolle, er habe einen Kurs, und eine Vision. Trotzdem: eigentlich wollte man ja eine pro-russische Partei sein, kein Personenkult. Ob es also klug war, die Partei "Pro Putin" und nicht "Pro Russland" zu nennen, da ist sich Rene Reimann selbst gar nicht so sicher: "Wir haben das halt gemacht, weil es derzeit so einen gewissen Putin-Flow gibt. Und das hat ja auch gute Gründe." Unabhängig davon aber sei die Stoßrichtung klar: "Wir wollen erstmal den Ball flach halten. Aber wenn der Moment gekommen ist, dann schlagen wir los." Für ein Deutschland als Teil der russischen Föderation – und eine Pro-Putin Partei mitten in Deutschland. Share On email Share On email

