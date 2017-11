Del Nero tentou passar a perna em Marin, diz delator do caso Fifa

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

O empresário argentino Alejandro Burzaco, delator no caso Fifa, disse em depoimento à Justiça dos Estados Unidos na quarta (15) que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, quis parar de dividir propina com o antecessor, José Maria Marin.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

O argentino disse que em outubro de 2014, durante uma reunião da Conmebol em Assunção, no Paraguai, ele se encontrou com Del Nero e com o paraguaio Juan Ángel Napout, que havia sido eleito presidente da Conmebol no mês anterior.

À época, segundo Burzaco narrou na terça (14), Del Nero e Napout controlavam o esquema de pagamentos de propina pela transmissão da Libertadores e da Sulamericana.

Eles teriam assumido o controle do esquema em julho de 2014, após a morte de Julio Grondona, ex-presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), de acordo com o delator.

Durante a reunião, que teria acontecido no hotel Bourbon, Del Nero comunicou a Burzaco que a propina paga a Napout deveria subir de US$ 500 mil por ano para US$ 1,2 milhão, já que agora ele presidia a Conmebol.

Ainda de acordo com o relato do delator, Del Nero também pediu um aumento nos pagamentos para ele próprio — de US$ 900 mil por ano para os mesmos US$ 1,2 milhão que Napout receberia.

Nesse período os valores repassados a Del Nero, segundo Burzaco, eram divididos com o então presidente da CBF, José Maria Marin. O cartola deixaria o cargo em maio de 2015, afastado pela Fifa — e Del Nero assumiria a presidência da CBF.

Durante a reunião em Assunção, Del Nero disse a Burzaco que a propina deveria ser paga apenas após Marin deixar o cargo. "Eu não vou dividir com o Marin, vou ficar com tudo", disse o cartola, segundo o delator.

Veja também: