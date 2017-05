Les mines de charbon en Inde ressemblent à un véritable enfer

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Presque toute la production de charbon en Inde a été nationalisée avant 1973 et l'est toujours de nos jours: BCCL et CIL sont tous deux des producteurs de charbon appartenant à l'État. Il est difficile de vérifier quels sont exactement les destinataires du charbon produit par BCCL, en terme de sociétés nationales, d'initiatives et d'exports étrangers.

Souvid Datta: BCCL (Bharat Coking Coal Limited) est l'un des plus grands et plus importants producteurs indiens d'«excellent charbon à coke» de haute qualité, ou charbon utilisé dans la fabrication de l'acier. Ses 81 mines à travers les bassins houillers de Jharia et Raniganj, dans la région de charbon de Jharkhand, fournissent près de 50% du charbon à coke nécessaire à l'ensemble du secteur sidérurgique intégré de l'Inde. L'entreprise elle-même est une filiale de Coal India Limited, le plus grand producteur mondial de charbon, qui contribue à environ 82% de la production de charbon en Inde.

SD: Officiellement, BCCL n'engage pas de mineurs et nie également le fait que des opérations illégales de minage se produisent dans les mines. Mais depuis la nationalisation du charbon dans les années 70, l'une des plus importantes industries résultantes a été la Coal Mafia, un terme local et familier pour les organisations illégales qui s'enrichissent avec le minage et les opérations de fouille illégaux. L'industrie est célèbre pour être corrompue, et les dernières décennies ont vu de l'exploitation, des pratiques de travail illégales, des négligences des entreprises et des violences de gang ( 1, 2 ) à Jharia. Les mineurs que vous voyez en photo sont des personnes qui fouillent illégalement et opèrent au sein de ces groupes.

SD: Plus ou moins. La réinstallation et l'expansion des développements mentionnés ci-dessus sont certainement en cours. Et Jharia et BCCL sont à l'avant-garde des projets du Premier ministre Narendra Modi de doubler la production nationale de charbon d'ici 2020 et d'apporter l'électricité aux pauvres ruraux du pays.

SD: La plupart des résidents en photo qui vivent autour des mines de BCCL ont vu leurs perspectives agricoles ruinées par a) la croissance de l'entreprise et b) les terres qui sont de plus en plus endommagées par des feux souterrains. Un feu de charbon souterrain est en cours là-bas depuis le début du XXe siècle. La demande pour une terre riche en charbon est devenue trop forte pour que les pauvres de Jharia puissent se permettre de conserver la propriété de leurs terres, ou pour continuer à gérer des entreprises rentables face à une nouvelle industrie/un nouvel employeur si grand. BCCL a également été accusé par les écologistes de la région de provoquer délibérément des feux souterrains afin d'avoir un prétexte pour expulser les résidents de la région et s'approprier leurs terres pour agrandir les mines.

Pouvez-vous parler des nouveaux projets de construction qui sont réalisés dans la zone de minage?



SD: BCCL à Jharia a proposé à ses employés de déménager à environ 12km de là à Belgharia, une nouvelle colonie artificielle, et leur a promis —entre autres— un emploi temporaire et un logement. Les résidents qui ont déménagé ont trouvé des conditions de vie bien moins bonnes que promises, et les promesses d'emploi étaient quasi inexistantes. Belgharia est l'une des initiatives de colonie de l'État indien les plus importantes, avec des plans pour reloger plus de 300.000 familles issues des «zones à incendie» de Jharia. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, en raison du manque d'infrastructure et des problèmes de gestion, seulement environ 1500 familles se sont réimplantées parmi les plus de 3000 quartiers construits par la Jharia Rehabilitation and Development Authority (JRDA), et la construction de plus de 20.000 quartiers supplémentaires est en cours. La plupart des résidents ici éprouvent de la rancœur pour avoir été dupés ou forcés à déménager, avoir perdu leur maison traditionnelle et l'accès aux emplois locaux liés au charbon (légaux ou non), et maintenant ils ont peur pour l'avenir.

Quelle était la chose la plus saisissante à retenir au sujet des mines?

SD: Les mines se présentent tout d'abord à vous comme une dystopie tolkienesque, où du feu et de la fumée écœurante s'échappent jour et nuit de la terre. En fait, le paysage et la façon dont les gens vivent sont dramatiques et surréalistes. Ce sont exactement des endroits comme celui-ci, cachés loin des sentiers battus de l'Inde, qui révèlent le coût et la réalité quotidienne de la politique de développement de la nation. Les succès économiques de l'Inde, avec les discours sur les gratte-ciel éclatants de Mumbai ou les classes moyennes de Delhi qui deviennent de plus en plus riches, pèsent sur les plus vulnérables: les pauvres et les castes mises au ban d'endroits comme Jharia.