Esta jovem dedicava sua vida à luta pelas mulheres. E, então, um homem a matou

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, Argentina — Lucía Pérez. Miriam Lemos. Denise Juárez. Silvia Gutiérrez. A cada 30 horas uma mulher é assassinada na Argentina — simplesmente por ser mulher.



O número e a brutalidade dos feminicídios — ou seja, dos assassinatos de mulheres só por serem mulheres — na Argentina são tão extremos que muitas autoridades consideram isso uma emergência nacional. Segundo o Escritório de Mulheres da Suprema Corte, que atualmente fornece as únicas estatísticas oficiais nacionais sobre feminicídios, houve 254 assassinatos desse tipo no ano passado, número maior do que os 235 casos em 2015 e os 225 casos em 2014. Neste ano o número ainda deve aumentar: ativistas registraram 133 feminicídios entre janeiro e maio.

Com pouca fé no poder do Estado para protegê-las, as mulheres argentinas têm revidado. No último mês, todos acompanharam o movimento #MeToo, que nasceu há 10 anos, mas tornou-se viral após o escândalo do produtor de Hollywood Harvey Weinstein. Porém, na Argentina, existe o #NiUnaMenos, um movimento de base criado por mulheres que já levou centenas de milhares de pessoas a protestarem em cidades por todo o país.



A hashtag — que pode ser traduzida como #NemUmaAMenos — ficou famosa em 2015, espalhando-se pela América Latina, que, junto com o Caribe, representa 12 dos 25 países com as maiores taxas de feminicídio, segundo um relatório de 2016. Apenas 16 países na região modificaram seus códigos penais para criminalizar especificamente o feminicídio.