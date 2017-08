So müssen homosexuelle Iraker in Deutschland um ihr Leben fürchten

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

More

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

In den Dublin-Fällen, also den Irakern, die nach Norwegen und Dänemark zurückgeschickt werden sollen, könnte die Übermittlung der Aktenzeichen die Abschiebung jedoch noch beschleunigen, sagt das Leipziger Netzwerk. Deshalb haben die Aktivisten zunächst angefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass das BAMF die Zuständigkeit für die Fälle wieder übernimmt.

Das Queer Refugee Network Leipzig widerspricht dem BAMF. Eines der Aktenzeichen sei bereits übermittelt worden, in einem zweiten Fall sei die Anwältin eingeschaltet. Nun hofft das Netzwerk, dass das BAMF seine Entscheidung revidiert, wie bereits in anderen Fällen zuvor.

Zwei der fünf Männer sollen nach der Dublin-Regelung nach Dänemark und Norwegen zurück, das BAMF fühlt sich für sie nicht zuständig, da sie in diesen Ländern bereits registriert wurden. Dort wurden ihre Asylanträge bereits abgelehnt, Klageverfahren verloren. Es droht ihnen deshalb nach Aussage des Leipziger Netzwerkes die Abschiebung in den Irak. Das Leipziger Netzwerk berichtet, dass LGBT*-Aktivisten aus Norwegen eine Abschiebung direkt vom Flughafen aus befürchten.

Auf Anfrage von BuzzFeed News nimmt das BAMF zu den Fällen Stellung. Das Bundesamt nehme die Pressemitteilung des Queer Refugee Networks Leipzig zur Kenntnis und sehr ernst. "Bereits in der vergangenen Woche haben wir den Kontakt zu den Initiatoren der Kampagne hergestellt und darum gebeten, uns die Aktenzeichen der betroffenen Personen zukommen zu lassen, um uns deren Fälle nochmals ansehen zu können. Bislang haben wir keine entsprechenden Aktenzeichen erhalten."

In Bagdad kursieren angeblich Todeslisten mit den Namen homosexueller Männer. Diese Listen würden öffentlich ausgehängt. Dem Queer Refugees Network Leipzig liegt nach eigenen Angaben eine der Listen vor.

Mit einer Petition an das BAMF versucht das Netzwerk "Queer Refugees Network Leipzig" den Männern zu helfen. Im Irak seien LGBT*-Personen ständig der Gefahr ausgesetzt sind, angegriffen, gefoltert und ermordet zu werden, heißt es in der Petition. "Ich fordere Sie auf, diesen Männern Sicherheit zu gewähren."

Im Mai 2017 erreichte Dom* (Name geändert) Deutschland, nachdem er aus dem Irak geflüchtet war. Er berichtet, dass sein Name auf einer Todesliste einer bewaffneten Gruppierung auftgetaucht ist und er wurde von Extremisten gejagt wurde. Trotzdem hat er vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nun einen Ablehnungsbescheid erhalten und muss Deutschland verlassen. Dom ist nicht der einzige. Insgesamt fünf schwule Iraker sind von der Abschiebung bedroht.

Wie viele LGBT*-Flüchtlinge in Deutschland sind, erfasst das BAMF statistisch nicht. Auf Nachfrage von BuzzFeed News schreibt die Behörde, die Informationen der Antragsteller seien "so vielschichtig, dass es nicht möglich ist, diese auf eine statistische Komponente zu reduzieren." Der LSVD, Lesben und Schwulenverband in Deutschland, schätzt die Anzahl von LGBT*-Flüchtlingen auf etwa zehn Prozent.



Allein in Leipzig erhalten angeblich rund drei Viertel aller LGBT*-Flüchtlinge Ablehnungsbescheide, schätzt Sabrina Latz vom Queer Refugees Network. "Diese Menschen leben in ständiger Angst, einer ist psychisch bereits sehr labil", sagt Latz. Die Fälle seien alle hochkomplex, die Ablehnungsbescheide des BAMF teils haarsträubend.

Einer der Iraker etwa sei zwangsverheiratet und habe ein Kind, seine Frau habe ihn bei der Flucht unterstützt, deshalb sei sein Fall für das BAMF nicht überzeugend. Im negativem Bescheid zu seinem Asylverfahren schrieb das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, „dass er [nicht] von einer menschenrechtswidrigen Behandlung unmittelbar bedroht wäre“.

Mit der Petition geht es den Leipziger Aktivisten vor allem darum, mehr Aufmerksamkeit für die Fälle zu bekommen.



Im Fall eines Tunesiers hatte das Leipziger Netzwerk Erfolg

In einem anderem Fall Anfang des Jahres sei eine LGBT*-Person in ihrem Heimatland Tunesien von der Polizei körperlich und sexuell misshandelt worden, berichten die Aktivisten. Im Ablehnungsbescheid habe es zur Begründung geheißen, der Mann hätte sich an eine andere Polizeistelle wenden können.

Dabei wurde die Strafe von einem Gericht angeordnet – der Mann hatte also von Anfang an keine Chance, bei einer anderen Behörde Schutz zu bekommen. Das BAMF nahm seine Entscheidung schließlich zurück und erkannte die Person als Flüchtling an.