Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Auf der Straße als Nutte beschimpft zu werden, von einer Gruppe bis nach Hause verfolgt zu werden, in der U-Bahn an den Arsch gefasst werden – all das sind Dinge, die für Frauen in Deutschland zum Alltag gehören. Besonders mies daran: Meistens stellt man sich hinterher vor, wie man besser hätte reagieren können. Auch wenn es in Wahrheit die Täter sind, die ihr Verhalten ändern sollten.



Wenn es aber Menschen gelingt, sich angemessen zu wehren, kann sich das extrem ermutigend anfühlen. Und andere Menschen inspirieren. So wie bei Pina Charlotte. Eigentlich wollte sie vergangene Woche mit Freundinnen im Treptower Park in Berlin klettern gehen. Auf Facebook beschreibt sie, was ihr auf der Fahrt dorthin passiert ist.

"Die s9 fährt bereits ein. Aus einer der Türen löst sich aus einer Gruppe Jungs (18-21) einer, ohne dass ich wirklich Notiz davon nehme -warum auch?! Nur spüre ich Sekunden später einen kräftigen Schlag auf und Kniff in den Hintern."

Die Jungs hauen ab, während Pina Charlotte noch am Fahrkartenautomaten steht.

"Beim Umdrehen sehe ich noch wie einer der Jungs sich unter dem Gejohle und Gelächter der anderen 6-7 wieder in die Gruppe einreiht. Meine EC-Karte steckt noch im Automaten - ein "sag mal bei dir hackt's wohl" ist also alles, was erst mal Zeit hat."

Sie steigt in dieselbe U-Bahn ein und sie ist richtig wütend.

"Und ich bin sauer - also so richtig. So mir pochender Schläfe und Rauch aus den Ohren. Und ich sehe keinen Grund diese Wut für mich zu behalten."

Also macht sie ihnen eine Ansage.