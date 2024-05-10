【画像】なぜ感動？「槍持ってる人にしか見えない看板」を見る
静岡県富士市にある「槍持ってる人にしか見えない看板」を見てきたというゼンリン公式Xの投稿が話題に。確かにそう見える！
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みなさんGWはいかがお過ごしでしたでしょうか？— 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) May 8, 2024
わたしは聖地（？）「槍持ってる人にしか見えない看板」へ巡礼してまいりました。方面看板を見て泣きそうになったのは人生で初めてです。
#静岡県富士市 pic.twitter.com/CxLDILWOKz
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＼フォロワーさん10万人達成CP／— 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) March 22, 2024
抽選で100名様に「方面看板&交差点看板アクキー」をプレゼント
【応募方法】
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締切は3/25(月)17:00までです、ご応募お待ちしてます！ pic.twitter.com/Z5lonovmMi
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別に何があるわけでもないんですが、「ここの方面看板アクキーにしてほしい！」というお声があったらお寄せください。 https://t.co/cn3qFMcAQh— 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) February 14, 2024
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先月キャンペーンをしました「方面看板＆交差点看板アクキー」ですが、ゲットできる機会また作る予定です、情報おまちください！— 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) April 2, 2024
ちなみに出来上がり品はこちら、おもっていたよりもかわいいです🫰 pic.twitter.com/KulSAdI0w7