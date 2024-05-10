    【画像】なぜ感動？「槍持ってる人にしか見えない看板」を見る

    静岡県富士市にある「槍持ってる人にしか見えない看板」を見てきたというゼンリン公式Xの投稿が話題に。確かにそう見える！

    のす
    by のす

    BuzzFeed Contents Editor

    静岡県の道路標識です。案内看板には富士山と「新富士駅」「静岡」「富士宮」と書かれています。
    株式会社ゼンリンXアカウントより / Via Twitter: @ZENRIN_official
    手前には道路標識を指し示すキーホルダーがあり、背景には同じ標識が実際に設置されている。
    株式会社ゼンリンXアカウントより / Via Twitter: @ZENRIN_official

    みなさんGWはいかがお過ごしでしたでしょうか？

    わたしは聖地（？）「槍持ってる人にしか見えない看板」へ巡礼してまいりました。方面看板を見て泣きそうになったのは人生で初めてです。
    #静岡県富士市 pic.twitter.com/CxLDILWOKz

    — 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) May 8, 2024
    Twitter: @ZENRIN_official
    地図の表紙で「ゼンリン住宅地図」と書かれている。
    ゼンリン住宅地図 Ｂ４判 大阪府 吹田市1(南)Amazon販売ページより / Via ゼンリン住宅地図 Ｂ４判 大阪府 吹田市1

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    締切は3/25(月)17:00までです、ご応募お待ちしてます！ pic.twitter.com/Z5lonovmMi

    — 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) March 22, 2024
    Twitter: @ZENRIN_official

    別に何があるわけでもないんですが、「ここの方面看板アクキーにしてほしい！」というお声があったらお寄せください。 https://t.co/cn3qFMcAQh

    — 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) February 14, 2024
    Twitter: @ZENRIN_official

    先月キャンペーンをしました「方面看板＆交差点看板アクキー」ですが、ゲットできる機会また作る予定です、情報おまちください！
    　
    ちなみに出来上がり品はこちら、おもっていたよりもかわいいです🫰 pic.twitter.com/KulSAdI0w7

    — 株式会社ゼンリン🗾 (@ZENRIN_official) April 2, 2024
    Twitter: @ZENRIN_official