【動画】大会の様子や、出場選手たちの写真を見る
圧倒的な強さを見せつけたのは、長崎県代表の「ドーナツ」選手。すごすぎる！
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【カピバラの露天風呂】— 【公式】カピバラの露天風呂 (@capybarabath) January 26, 2024
いよいよ明日1/27（土）は「第12回 #カピバラの長風呂対決」開催です♨
優勝するのはどの #カピバラ に？！
皆さまお楽しみに～！
■開催時間
[伊豆] 10：30～
[長崎] 12：00～
[那須] 11：00～
[埼玉] 14：00～
[石川] 11：00～#カピバラの露天風呂 pic.twitter.com/kDwIUvl6qf
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2024年1月27日（土）開催の「第12回カピバラの長風呂対決」の結果がでました♨️— 【公式】カピバラの露天風呂 (@capybarabath) January 27, 2024
第1位 長崎「ドーナツ」2時間53分57秒
第2位 伊豆「トリュフ」1時間50分49秒
第3位 埼玉「ヘチマ」1時間23分5秒
第4位 那須「コブ」25分2秒
第5位 石川「シータ」26秒
優勝は長崎のドーナツでした！ pic.twitter.com/4BZFgiq1Q2
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【長崎】— 【公式】カピバラの露天風呂 (@capybarabath) February 4, 2024
カピバラのキキョウちゃん入りのトロフィー。 pic.twitter.com/GzOJYQwrFV