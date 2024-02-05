    【動画】大会の様子や、出場選手たちの写真を見る

    圧倒的な強さを見せつけたのは、長崎県代表の「ドーナツ」選手。すごすぎる！

    のす
    by のす

    BuzzFeed Contents Editor

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    伊豆シャボテン動物公園公式チャンネル / Via youtube.com
    伊豆シャボテン公園のプレスリリースより
    伊豆シャボテン公園のプレスリリースより / Via prtimes.jp

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    伊豆シャボテン公園のプレスリリースより / Via Twitter: @capybarabath
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