【動画】作品PVを見る

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    熱狂的なファンの多い高評価ゲームが日本語ボイス追加でコンシューマー機へ移植されることがわかりました。

    のす
    by のす

    BuzzFeed Contents Editor

    作品PV

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    アークシステムワークス公式チャンネルより / Via youtube.com

    Twitter: @nosunosu
    Library of Ruinaゲーム画面より（画像はPC版）
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    Library of Ruinaゲーム画面より（画像はPC版）
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