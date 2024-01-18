【動画】作品PVを見る

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熱狂的なファンの多い高評価ゲームが日本語ボイス追加でコンシューマー機へ移植されることがわかりました。
📢新作タイトル情報📖— アークシステムワークス公式 (@ARCSY_Event) January 18, 2024
『Library Of Ruina』(ライブラリー・オブ・ルイナ）
NintendoSwitch／PlayStation4版
2024年4月25日(木) 発売決定！
早期購入特典は「Limbus Company」連動コード✨
詳細はツリーからご覧ください。
📺PVhttps://t.co/KAMc3KSSpu#LoR #LibraryOfRuina #Library_Of_Ruina pic.twitter.com/CHJTnie12B