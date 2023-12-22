【動画】各作品のPVを見る。

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    年中ゲームばかりしている当社ライターが選んだ珠玉の5タイトル。好みのゲームが見つかれば幸いです！

    のす
    by のす

    BuzzFeed Contents Editor

    言葉の力を解き明かすパズルゲーム『Chants of Sennaar（チャンツオブセナール）』

    『Chants of Sennaar』ゲーム内より
    『Chants of Sennaar』ゲーム内より
    こういった壁画などから文字の意味を考察していきます。『Chants of Sennaar』ゲーム内より
    こういった壁画などから文字の意味を考察していきます。『Chants of Sennaar』ゲーム内より

    Chants of Sennaar商品PV

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    Focus Entertainmentより / Via youtube.com

    世界に色を塗る『チコリー 色とりどりの物語』

    『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より
    『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より
    『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より
    『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より
    『Chicory: A Colorful Tale』Steamストアページより
    『Chicory: A Colorful Tale』Steamストアページより / Via store.steampowered.com

    『チコリー 色とりどりの物語』商品PV

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    Finji 公式チャンネルより / Via youtube.com

    ゾウさんのパズル『ALEPHANT』

    『ALEPHANT』Steamストアページより
    『ALEPHANT』Steamストアページより
    『ALEPHANT』Steamストアページより
    『ALEPHANT』Steamストアページより

    たった2人で作った“美しすぎる”和製ホラーゲーム『ウツロマユ』

    『ウツロマユ』Steamストアページより
    『ウツロマユ』Steamストアページより / Via store.steampowered.com
    『ウツロマユ』Steamストアページより
    『ウツロマユ』Steamストアページより

    『ウツロマユ』商品PV

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    NAYUTA STUDIOより / Via youtube.com

    涙が止まらない最高のエンディング『SANABI』

    Steam紹介ページより / Via store.steampowered.com
    『SANABI』ゲーム内より
    『SANABI』ゲーム内より
    『SANABI』ゲーム内より
    『SANABI』ゲーム内より

    SANABI作品PV

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    任天堂公式チャンネルより / Via youtube.com