Buzz·掲載日 1 分前【動画】各作品のPVを見る。年中ゲームばかりしている当社ライターが選んだ珠玉の5タイトル。好みのゲームが見つかれば幸いです！by のすBuzzFeed Contents EditorLinkFacebookPinterestTwitterMail 言葉の力を解き明かすパズルゲーム『Chants of Sennaar（チャンツオブセナール）』 『Chants of Sennaar』ゲーム内より こういった壁画などから文字の意味を考察していきます。『Chants of Sennaar』ゲーム内より Chants of Sennaar商品PV YouTubeでこの動画を見る Focus Entertainmentより / Via youtube.com 世界に色を塗る『チコリー 色とりどりの物語』 『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より 『Chicory: A Colorful Tale』ゲーム内より 『Chicory: A Colorful Tale』Steamストアページより / Via store.steampowered.com 『チコリー 色とりどりの物語』商品PV YouTubeでこの動画を見る Finji 公式チャンネルより / Via youtube.com ゾウさんのパズル『ALEPHANT』 『ALEPHANT』Steamストアページより 『ALEPHANT』Steamストアページより たった2人で作った“美しすぎる”和製ホラーゲーム『ウツロマユ』 『ウツロマユ』Steamストアページより / Via store.steampowered.com 『ウツロマユ』Steamストアページより 『ウツロマユ』商品PV YouTubeでこの動画を見る NAYUTA STUDIOより / Via youtube.com 涙が止まらない最高のエンディング『SANABI』 GIFを再生する GIFを再生する Steam紹介ページより / Via store.steampowered.com 『SANABI』ゲーム内より 『SANABI』ゲーム内より SANABI作品PV YouTubeでこの動画を見る 任天堂公式チャンネルより / Via youtube.com