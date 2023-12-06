【画像】新聞の全体を見る（作者提供）
これをパッと読んだときに、偽の新聞だと断定できるか自信がない……
Twitter: @koguGameDev
AIで生成したおじさん使って適当な偽新聞のCGを作ったらとても危険な感じだった。文章だけでも危ないのに画像が入ると更に悪く、新聞っていう実績ある様式でもっと悪化する。 pic.twitter.com/ixKODQwxX5— kogu (@koguGameDev) December 3, 2023
Twitter: @koguGameDev
誤解ある問い合わせいただいたので補足します。これは実在する新聞ではなく、新聞を加工したものでもありません。また新聞風の印刷物を撮影したものでもありません。全てデジタルデータのみのフェイクです。— kogu (@koguGameDev) December 4, 2023
画像生成AIで写真風の画像を作り、Photoshop + Illustrator + Cinema4Dで加工したものです。 pic.twitter.com/4mou9zje1F
Twitter: @koguGameDev
補足記事を書きました。— kogu (@koguGameDev) December 6, 2023
架空のおじさん新聞と「普通」の生成 – 技術の手帖https://t.co/FoP9VuVtpn