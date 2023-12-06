【画像】新聞の全体を見る（作者提供）

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    これをパッと読んだときに、偽の新聞だと断定できるか自信がない……

    のす
    by のす

    BuzzFeed Staff

    koguさんが作成した偽の新聞 / koguさんXより
    koguさんが作成した偽の新聞 / koguさんXより / Via Twitter: @koguGameDev

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