【動画を見る】「涙がでてきました」陸上自衛隊による災害派遣の様子

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1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」を受け、災害派遣の任務についている陸上自衛隊。そんな自衛隊の活動を伝える映像が公式YouTubeチャンネルで公開され、大きな反響を呼んでいます。
【活動状況㉖】— 陸上自衛隊 第35普通科連隊 (@jgsdf_10d_35i) January 11, 2024
第３５普通科連隊は、輪島市門前町西円山地区において、航空機による孤立集落からの避難支援を実施しました。 pic.twitter.com/JGYGyMx7S4
【活動状況㉘】— 陸上自衛隊 第35普通科連隊 (@jgsdf_10d_35i) January 11, 2024
第３５普通科連隊は、輪島市朝市通りにおいて警察・消防と共同し、行方不明者の捜索を実施しました。#陸上自衛隊 #災害派遣 #統合 #自衛隊 #災統合任務部隊 #能登半島地震 #輪島市 #門前町 #第35普通科連隊 pic.twitter.com/mHdqokHXmH