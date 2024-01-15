    【動画を見る】「涙がでてきました」陸上自衛隊による災害派遣の様子

    1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」を受け、災害派遣の任務についている陸上自衛隊。そんな自衛隊の活動を伝える映像が公式YouTubeチャンネルで公開され、大きな反響を呼んでいます。

    春山優花里
    by 春山優花里

    BuzzFeed Contributor

    【令和６年能登半島地震】孤立地域への物資輸送（自衛隊／中部方面隊／災害派遣）

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    【令和６年能登半島地震】２０２４年１月５日　珠洲市孤立地域への陸自自衛隊による徒歩での物資輸送

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    【令和6年】能登半島地震　巡回診療　２（自衛隊/中部方面隊/災害派遣）

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    Twitter: @jgsdf_10d_35i

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