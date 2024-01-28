    【動画で見る】アヒルと人間の壮絶な追いかけっこ。足をかじろうと追いかけてきたアヒルからジャンプで逃げるシーンも

    翌日の動画もあります！

    春山優花里
    by 春山優花里

    BuzzFeed Contributor

    Twitter: @aotoudai / Via Twitter: @aotoudai

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