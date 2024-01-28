【動画で見る】アヒルと人間の壮絶な追いかけっこ。足をかじろうと追いかけてきたアヒルからジャンプで逃げるシーンも
翌日の動画もあります！
Twitter: @aotoudai / Via Twitter: @aotoudai
友達vs.友達の足を絶対かじりたいあひるでトムとジェリーみたいになっとる pic.twitter.com/B2scy6D8Lp— アオトウ (@aotoudai) January 22, 2024
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友達帰ったけど、追いかけっこがよっぽど楽しかったのかずっと小声で嬉しそうな声出しとる pic.twitter.com/SFxORroN93— アオトウ (@aotoudai) January 22, 2024
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昨日の追っかけっこ、双方気に入ってしまったみたいで、友達が靴脱いであひるを煽ったらあひるも即乗っかってふたりとも走ってどっか行っちゃった https://t.co/IPLUOrBDQZ pic.twitter.com/WaLhJQwiqc— アオトウ (@aotoudai) January 23, 2024