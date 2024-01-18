【画像】1060円が600円に！ バーガーキング「初売チーズバーガーズ」キャンペーン
通常1060円のチーズバーガー2種が600円で買えるお得なキャンペーンでしたが、想像以上の反響から、一部店舗では品切れも発生していたとのこと。
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＼本日から1週間限定！／— バーガーキング・ジャパン (@BURGERKINGJAPAN) January 11, 2024
お得な新春初売りキャンペーン開催！
直火焼きビーフを使用した本格チーズバーガー『ベーコンチーズワッパーJr.』と『クアトロチーズワッパーJr.』が2個で460円引き、43％オフの600円！セットで900円！
3つの組み合わせからお楽しみ頂けます！#バーガーキング pic.twitter.com/zgTb7Eg8ez
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1/12(金)開始の『初売チーズバーガーズ』ですが、予想以上の反響を頂き一部店舗で品切れが発生しているため、残念ながら販売期間を一日前倒しの1/17(水)終了とさせて頂きます。— バーガーキング・ジャパン (@BURGERKINGJAPAN) January 16, 2024
商品が安定販売可能となる1/25(木)に一日限定で再実施致しますので、ご利用頂けますと幸いです。 pic.twitter.com/MJxSsnwIRd