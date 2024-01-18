    【画像】1060円が600円に！ バーガーキング「初売チーズバーガーズ」キャンペーン

    通常1060円のチーズバーガー2種が600円で買えるお得なキャンペーンでしたが、想像以上の反響から、一部店舗では品切れも発生していたとのこと。

    春山優花里
    by 春山優花里

    BuzzFeed Contributor

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