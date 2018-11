© 2018 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.© 2018 Pokémon

かつてポケモンマスターになることを夢見ていたティム。しかし、警官である父がポケモンに関する事件の捜査中に姿を消してしまい、以降、ポケモンを遠ざけるようになってしまいます。 そんな中、かつて父の相棒として活躍していた「名探偵ピカチュウ」と出会うのでした。 ただ、このピカチュウは、不思議なことにティムにだけ、中年男性ボイスで話しかけてきます。もちろん他の人には愛らしい「ピカピカ〜」の鳴き声しか聞こえません。 声だけではなく、性格もおっさんなピカチュウとシニカルなティムが姿を消した父を探す――。