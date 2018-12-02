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落合、清原、ガッツ、そして丸と炭谷　巨人がFAで集めてきた26人の軌跡

広島の丸が巨人にFA移籍することを表明した。大物選手を集め続けてきた巨人のFA史に、また新たな項目が加わった。計26人のFA移籍史を、写真で振り返る。

Yoshihiro Kando
Yoshihiro Kando
貫洞 欣寛 BuzzFeed News Editor, Japan

巨人にFA移籍した26人の顔ぶれと軌跡は

プロ野球の2018年シーズンが終わり、広島の丸佳浩外野手と西武の炭谷銀仁朗捕手が巨人へのフリーエージェント移籍を発表した。

これまでFAで大型補強を繰り返してきた巨人。丸で26人目となる選手たちの顔ぶれと、その軌跡を見る（年数は、移籍の表明年）。

1993年・落合博満内野手（中日）

FAによる超大型移籍の第一号。松井秀喜らとクリーンアップを組み、2度のリーグ優勝を4番打者として支えた。ポジションの重なる清原和博のFA入団で自由契約を申し出て、日本ハムに移籍。
時事通信

FAによる超大型移籍の第一号。松井秀喜らとクリーンアップを組み、2度のリーグ優勝を4番打者として支えた。

ポジションの重なる清原和博のFA入団で自由契約を申し出て、日本ハムに移籍。

1994年・川口和久投手（広島）

「投手王国」の異名を取った広島の先発三本柱だったが、家庭の事情もあり巨人に移籍。引退後は巨人の投手コーチも務めた。
時事通信

「投手王国」の異名を取った広島の先発三本柱だったが、家庭の事情もあり巨人に移籍。引退後は巨人の投手コーチも務めた。

1994年・広澤克実内野手（ヤクルト）

巨人では落合らとポジションが重なるため外野にコンバート。その後阪神に移籍し、巨人と阪神で4番打者となった唯一の選手に。
時事通信

巨人では落合らとポジションが重なるため外野にコンバート。その後阪神に移籍し、巨人と阪神で4番打者となった唯一の選手に。

1995年・河野博文投手（日ハム）

リリーフ投手として活躍。長嶋監督は交代を告げる際、球審に「ピッチャー、ゲンちゃん」とニックネームで伝えていたという。
時事通信

リリーフ投手として活躍。長嶋監督は交代を告げる際、球審に「ピッチャー、ゲンちゃん」とニックネームで伝えていたという。

1996年・清原和博内野手（西武）

ドラフトの時、チームメイトの桑田真澄投手を単独1位指名し、自分を選ばなかった憧れの巨人に入団し、桑田と再び同じチームに。のちにオリックスに移籍した。
時事通信

ドラフトの時、チームメイトの桑田真澄投手を単独1位指名し、自分を選ばなかった憧れの巨人に入団し、桑田と再び同じチームに。のちにオリックスに移籍した。

1999年・江藤智内野手（広島）

広島時代に2度、本塁打王となったが、巨人では清原や松井、高橋由伸らがいたことからスタメン4番には座らなかった。2005年、豊田清投手の人的補償として西武に移籍した。
時事通信

広島時代に2度、本塁打王となったが、巨人では清原や松井、高橋由伸らがいたことからスタメン4番には座らなかった。2005年、豊田清投手の人的補償として西武に移籍した。

1999年・工藤公康投手（ダイエー）

西武→ダイエーに続き、二度目のFAで巨人に。2007年から門倉健の人的補償として横浜に。ソフトバンク監督として2017年と2018年、2年連続日本一を達成。
時事通信

西武→ダイエーに続き、二度目のFAで巨人に。2007年から門倉健の人的補償として横浜に。ソフトバンク監督として2017年と2018年、2年連続日本一を達成。

2001年・前田幸長投手（中日）

リリーフ陣の一角として活躍し、2008年にMLB入りを目指して渡米。レンジャーズとマイナー契約したが、メジャー昇格を果たせず引退した。
時事通信

リリーフ陣の一角として活躍し、2008年にMLB入りを目指して渡米。レンジャーズとマイナー契約したが、メジャー昇格を果たせず引退した。

2005年・豊田清投手（西武）

セットアッパーとして活躍。豊田の人的補償として、かつて広島からFA移籍した江藤が西武に移籍。豊田はその後、広島に移籍し、現役を引退した。
時事通信

セットアッパーとして活躍。豊田の人的補償として、かつて広島からFA移籍した江藤が西武に移籍。豊田はその後、広島に移籍し、現役を引退した。

2005年・野口茂樹投手（中日）

中日生え抜き組では初のFA移籍。左のリリーフ投手となったが、成績は不安定で2008年に戦力外通告を受けた。
時事通信

中日生え抜き組では初のFA移籍。左のリリーフ投手となったが、成績は不安定で2008年に戦力外通告を受けた。

2006年・小笠原道大内野手（日ハム）

本塁打と打点の二冠王とパリーグMVPの称号をひっさげて日ハムから移籍。「ガッツ」の名で親しまれ、2011年に2000本安打を達成した。
時事通信

本塁打と打点の二冠王とパリーグMVPの称号をひっさげて日ハムから移籍。「ガッツ」の名で親しまれ、2011年に2000本安打を達成した。

2006年・門倉健投手（横浜）

横浜で2年連続2桁勝利を収めたが、巨人では低迷。2年で1勝にとどまった。メジャー挑戦を経て韓国に渡り、3年プレーした。
時事通信

横浜で2年連続2桁勝利を収めたが、巨人では低迷。2年で1勝にとどまった。メジャー挑戦を経て韓国に渡り、3年プレーした。

2009年・藤井秀悟投手（日ハム）

2年在籍し、24登板7勝3敗。2012年シーズンから村田修一の人的補償として横浜に移籍した。
時事通信

2年在籍し、24登板7勝3敗。2012年シーズンから村田修一の人的補償として横浜に移籍した。

2011年・杉内俊哉投手（ソフトバンク）

エースの背番号「18」を背負い、移籍した2012年から3年連続2桁勝利の活躍を続けた。その後は負傷で以前の力を取り戻せず、2018年限りで引退。通算142勝。セ・パ両リーグの功労賞を受賞した。「18」は菅野智之が受け継いだ。
時事通信

エースの背番号「18」を背負い、移籍した2012年から3年連続2桁勝利の活躍を続けた。

その後は負傷で以前の力を取り戻せず、2018年限りで引退。通算142勝。セ・パ両リーグの功労賞を受賞した。

「18」は菅野智之が受け継いだ。

2011年・村田修一内野手（横浜）

横浜から移籍したスラッガー。毎年2桁の本塁打を打ち続けたが、2017年限りで、チームの若返りを理由に戦力外通告を受けた。次の所属チームが決まらず、2018年は独立リーグでプレーを続けてプロ野球復帰を目指し続けたが、かなわず現役引退を表明した。
時事通信

横浜から移籍したスラッガー。毎年2桁の本塁打を打ち続けたが、2017年限りで、チームの若返りを理由に戦力外通告を受けた。

次の所属チームが決まらず、2018年は独立リーグでプレーを続けてプロ野球復帰を目指し続けたが、かなわず現役引退を表明した。

2013年・大竹寛投手（広島）

広島で2年連続2桁勝利を挙げて移籍したが、巨人では伸びきれず。2018年は2登板（1勝1敗）にとどまった。オフに50％減の2625万円（推定）でサインした。人的補償として広島に移籍した一岡竜司は、抑えの要としてリーグ3連覇を支えた。
時事通信

広島で2年連続2桁勝利を挙げて移籍したが、巨人では伸びきれず。2018年は2登板（1勝1敗）にとどまった。オフに50％減の2625万円（推定）でサインした。

人的補償として広島に移籍した一岡竜司は、抑えの要としてリーグ3連覇を支えた。

2013年・片岡治大内野手（西武）

移籍初年にチーム最多の24盗塁を記録し、2015年には300盗塁を達成。故障がちになり、2017年限りで引退。二軍の内野守備走塁コーチとなった。
時事通信

移籍初年にチーム最多の24盗塁を記録し、2015年には300盗塁を達成。故障がちになり、2017年限りで引退。二軍の内野守備走塁コーチとなった。

2014年・金城龍彦外野手（横浜）

2000年の首位打者。2015年の開幕試合で1番打者として起用されたが、その後調子を落とし、同年限りで引退。巨人のコーチとなった。
時事通信

2000年の首位打者。2015年の開幕試合で1番打者として起用されたが、その後調子を落とし、同年限りで引退。巨人のコーチとなった。

2014年・相川亮二捕手（ヤクルト）

横浜→ヤクルトに続く二度目のFAで巨人に。阿部慎之助の一塁コンバートで、生え抜きの小林誠司との併用で捕手に。小林の成長に伴い出番を失ったこともあり、2017年に引退。
時事通信

横浜→ヤクルトに続く二度目のFAで巨人に。阿部慎之助の一塁コンバートで、生え抜きの小林誠司との併用で捕手に。小林の成長に伴い出番を失ったこともあり、2017年に引退。

2015年・脇谷亮太内野手（西武）

片岡治大のFA移籍に伴う人的補償として西武に移籍したが、2シーズンプレーすると、西武からFAで巨人に。巨人では「FA出戻り」の初の例となった。2018年シーズン限りで引退した。
時事通信

片岡治大のFA移籍に伴う人的補償として西武に移籍したが、2シーズンプレーすると、西武からFAで巨人に。巨人では「FA出戻り」の初の例となった。2018年シーズン限りで引退した。

2016年・森福允彦投手（ソフトバンク）

貴重な左のリリーフとして期待され入団。2018年は2登板、防御率13・50にとどまり、来季に賭ける。
時事通信

貴重な左のリリーフとして期待され入団。2018年は2登板、防御率13・50にとどまり、来季に賭ける。

2016年・山口俊投手（横浜）

移籍初年の2017年、先発の軸として期待されたが、飲酒の上での傷害などの疑いで書類送検（不起訴処分）された不祥事の影響で、出場停止処分に。2018年は立ち直り、ノーヒットノーランを達成。リリーフも務めた。
時事通信

移籍初年の2017年、先発の軸として期待されたが、飲酒の上での傷害などの疑いで書類送検（不起訴処分）された不祥事の影響で、出場停止処分に。

2018年は立ち直り、ノーヒットノーランを達成。リリーフも務めた。

2016年・陽岱鋼外野手（日ハム）

台湾の先住民アミ族出身。日本の高校を卒業しているため、日本人選手と同じ扱い。兄の陽耀勲（元ソフトバンク）、郭源治（元中日）ら複数のアミ族の選手が日本で活躍している。俊足強肩だが、巨人移籍後は故障などでシーズンのフル出場が難しい状況が続いている。
時事通信

台湾の先住民アミ族出身。日本の高校を卒業しているため、日本人選手と同じ扱い。兄の陽耀勲（元ソフトバンク）、郭源治（元中日）ら複数のアミ族の選手が日本で活躍している。俊足強肩だが、巨人移籍後は故障などでシーズンのフル出場が難しい状況が続いている。

2017年・野上亮磨投手（西武）

移籍初年の2018年は先発ローテ入りを期待されたが、シーズン途中からは中継ぎに回り4勝4敗に終わった。来季は先発復帰を目指し、西武から移籍する炭谷銀仁朗捕手と再びバッテリーを組む可能性も。妻は元モーニング娘。の石川梨華。
時事通信

移籍初年の2018年は先発ローテ入りを期待されたが、シーズン途中からは中継ぎに回り4勝4敗に終わった。

来季は先発復帰を目指し、西武から移籍する炭谷銀仁朗捕手と再びバッテリーを組む可能性も。

妻は元モーニング娘。の石川梨華。

2018年・炭谷銀仁朗捕手（西武）

西武で次第に出場機会を失い「もう一度勝負したい」と巨人へ。小林誠司や、来季は40歳となる阿部慎之助を支える存在として期待され入団した。
時事通信

西武で次第に出場機会を失い「もう一度勝負したい」と巨人へ。小林誠司や、来季は40歳となる阿部慎之助を支える存在として期待され入団した。

2018年・丸佳浩外野手（広島）

広島のセリーグ3連覇の原動力となり、2018年はキャリアハイの39本塁打を記録。2年連続でリーグMVPに選ばれた。「環境を変えて、また１からチャレンジしたい」。「原監督から『カープのいいところを持ってきてほしい、長いプロ野球生活の中でプラスになる』と言ってもらった」と移籍の理由を語った。
時事通信

広島のセリーグ3連覇の原動力となり、2018年はキャリアハイの39本塁打を記録。2年連続でリーグMVPに選ばれた。

「環境を変えて、また１からチャレンジしたい」。「原監督から『カープのいいところを持ってきてほしい、長いプロ野球生活の中でプラスになる』と言ってもらった」と移籍の理由を語った

Yoshihiro Kandoに連絡する　メールアドレス：yoshihiro.kando@buzzfeed.com.

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