落合、清原、ガッツ、そして丸と炭谷　巨人がFAで集めてきた26人の軌跡

巨人にFA移籍した26人の顔ぶれと軌跡は
プロ野球の2018年シーズンが終わり、広島の丸佳浩外野手と西武の炭谷銀仁朗捕手が巨人へのフリーエージェント移籍を発表した。
これまでFAで大型補強を繰り返してきた巨人。丸で26人目となる選手たちの顔ぶれと、その軌跡を見る（年数は、移籍の表明年）。
1993年・落合博満内野手（中日）
1994年・川口和久投手（広島）
1994年・広澤克実内野手（ヤクルト）
1995年・河野博文投手（日ハム）
1996年・清原和博内野手（西武）
1999年・江藤智内野手（広島）
1999年・工藤公康投手（ダイエー）
2001年・前田幸長投手（中日）
2005年・豊田清投手（西武）
2005年・野口茂樹投手（中日）
2006年・小笠原道大内野手（日ハム）
2006年・門倉健投手（横浜）
2009年・藤井秀悟投手（日ハム）
2011年・杉内俊哉投手（ソフトバンク）
2011年・村田修一内野手（横浜）
2013年・大竹寛投手（広島）
2013年・片岡治大内野手（西武）
2014年・金城龍彦外野手（横浜）
2014年・相川亮二捕手（ヤクルト）
2015年・脇谷亮太内野手（西武）
2016年・森福允彦投手（ソフトバンク）
2016年・山口俊投手（横浜）
2016年・陽岱鋼外野手（日ハム）
2017年・野上亮磨投手（西武）
2018年・炭谷銀仁朗捕手（西武）
2018年・丸佳浩外野手（広島）
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