東京で一番遅れる路線はあそこだ！ 首都圏の遅延路線ワースト10

電車が今日も遅れた。通勤通学が辛い。

Yoshihiro Kando
Yoshihiro Kando
貫洞 欣寛 BuzzFeed News Editor, Japan

電車が今日も遅れた。通勤通学が辛い.....。

4月になると新入学や新入社で、ただでさえ混む朝の電車が、さらに混んでいるような気がしませんか。

そして、もう一つ気になるのが、電車の遅延です。首都圏で朝の時間帯、最も遅れが起きるのはどの路線か。

国土交通省の「遅延証明書発行日数状況」（2017年度）で比べてみました。1カ月の平日20日間のうち、その路線で遅延証明書が発行された日数を比べたものです。

停電によるダイヤの乱れで混雑するJR中央線高円寺駅（2019年2月25日）
時事通信

停電によるダイヤの乱れで混雑するJR中央線高円寺駅（2019年2月25日）

10位・JR山手線 17.0日

時事通信

9位・東京メトロ東西線 17.1日

Yoshihiro Kando/BuzzFeed

8位・JR京浜東北線・根岸線（大宮〜大船） 17.7日

時事通信

7位・JR東海道線（東京〜湯河原） 17.8日

Yoshihiro Kando/BuzzFeed

6位・JR横須賀・総武快速線（大船〜東京〜稲毛） 18.1日

時事通信

5位・JR埼京線・川越線（大崎〜新宿〜武蔵高萩） 18.2日

Cheng-en Cheng/creative comons / Via flic.kr

4位・東京メトロ千代田線 18.4日

時事通信

3位・JR中央快速線・中央本線（東京〜甲府） 18.8日

中央線快速とは、どこが「快速」なのかと言いたくなるほど遅ればかりのような気がしていました。実際にほとんど毎日、遅延が起きていることが、データではっきりしました。2019年は中央線開業130周年で、オレンジ色の記念ラッピング電車（写真）も走っているのですが、それよりも遅延をなんとかしてほしい。
Yoshihiro Kando/BuzzFeed

中央線快速とは、どこが「快速」なのかと言いたくなるほど遅ればかりのような気がしていました。実際にほとんど毎日、遅延が起きていることが、データではっきりしました。

2019年は中央線開業130周年で、オレンジ色の記念ラッピング電車（写真）も走っているのですが、それよりも遅延をなんとかしてほしい。

2位・JR宇都宮線・高崎線（上野〜那須塩原・神保原） 19.0日

国交省が調査の対象にした45路線中で最も長い214.1キロの営業キロ数がある高崎線＆宇都宮線は、20日中19日遅れています。特徴は、30分以上の遅延発生が2.7日あること。45路線中最多です。路線が長い分、影響も大きくなるということかもしれません。
waychen_c / creative commons / Via flic.kr

国交省が調査の対象にした45路線中で最も長い214.1キロの営業キロ数がある高崎線＆宇都宮線は、20日中19日遅れています。

特徴は、30分以上の遅延発生が2.7日あること。45路線中最多です。路線が長い分、影響も大きくなるということかもしれません。

1位・JR中央・総武線各駅停車（三鷹〜千葉）　19.2日

20日中19.2日遅延。首都圏の遅延ワースト路線は、総武線各駅停車でした。「19.2日」の遅延発生日のうち、10分以下の遅れは7.8日、10〜30分が9.6日、30分以上が1.7日でした。総武線各停は混雑も激しい路線。毎日乗っていらっしゃるみなさん、本当にお疲れ様です。
Yoshihiro Kando/BuzzFeed

20日中19.2日遅延。首都圏の遅延ワースト路線は、総武線各駅停車でした。

「19.2日」の遅延発生日のうち、10分以下の遅れは7.8日、10〜30分が9.6日、30分以上が1.7日でした。

総武線各停は混雑も激しい路線。毎日乗っていらっしゃるみなさん、本当にお疲れ様です。

なぜ遅延が起きるのか。

国土交通省によると、電車の遅延のうち、10分未満の小規模遅延の原因の6割が、混雑により乗降時間が延びたりドアを再び開閉したりすることによるもの。国交省は「もっぱら利用マナーに起因する」とみています。あとは、急病人（約12％）、踏切の直前横断（4.5%）、乗客トラブルや酔客対応など（15.3％）。車両や電気設備の故障など、鉄道会社内に原因があるものは、3％ほどに過ぎませんでした。
国土交通省 / Via mlit.go.jp

国土交通省によると、電車の遅延のうち、10分未満の小規模遅延の原因の6割が、混雑により乗降時間が延びたりドアを再び開閉したりすることによるもの。国交省は「もっぱら利用マナーに起因する」とみています。

あとは、急病人（約12％）、踏切の直前横断（4.5%）、乗客トラブルや酔客対応など（15.3％）。

車両や電気設備の故障など、鉄道会社内に原因があるものは、3％ほどに過ぎませんでした。

一方、30分以上の大規模な遅れの原因の半分は「自殺」。言葉を失います。鉄道各社は大規模遅延対策に「ホームドアの整備」を挙げています。これには、ホームで電車を待つ乗客の安全確保だけでなく、飛び込みを防ぐという意味もあるのです。
国土交通省 / Via mlit.go.jp

一方、30分以上の大規模な遅れの原因の半分は「自殺」。言葉を失います。

鉄道各社は大規模遅延対策に「ホームドアの整備」を挙げています。

これには、ホームで電車を待つ乗客の安全確保だけでなく、飛び込みを防ぐという意味もあるのです。

Yoshihiro Kandoに連絡する　メールアドレス：yoshihiro.kando@buzzfeed.com.

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