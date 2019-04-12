東京で一番遅れる路線はあそこだ！ 首都圏の遅延路線ワースト10

電車が今日も遅れた。通勤通学が辛い.....。

4月になると新入学や新入社で、ただでさえ混む朝の電車が、さらに混んでいるような気がしませんか。

そして、もう一つ気になるのが、電車の遅延です。首都圏で朝の時間帯、最も遅れが起きるのはどの路線か。

国土交通省の「遅延証明書発行日数状況」（2017年度）で比べてみました。1カ月の平日20日間のうち、その路線で遅延証明書が発行された日数を比べたものです。