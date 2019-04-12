東京で一番遅れる路線はあそこだ！ 首都圏の遅延路線ワースト10

電車が今日も遅れた。通勤通学が辛い.....。
4月になると新入学や新入社で、ただでさえ混む朝の電車が、さらに混んでいるような気がしませんか。
そして、もう一つ気になるのが、電車の遅延です。首都圏で朝の時間帯、最も遅れが起きるのはどの路線か。
国土交通省の「遅延証明書発行日数状況」（2017年度）で比べてみました。1カ月の平日20日間のうち、その路線で遅延証明書が発行された日数を比べたものです。
10位・JR山手線 17.0日
9位・東京メトロ東西線 17.1日
8位・JR京浜東北線・根岸線（大宮〜大船） 17.7日
7位・JR東海道線（東京〜湯河原） 17.8日
6位・JR横須賀・総武快速線（大船〜東京〜稲毛） 18.1日
5位・JR埼京線・川越線（大崎〜新宿〜武蔵高萩） 18.2日
4位・東京メトロ千代田線 18.4日
3位・JR中央快速線・中央本線（東京〜甲府） 18.8日
2位・JR宇都宮線・高崎線（上野〜那須塩原・神保原） 19.0日
1位・JR中央・総武線各駅停車（三鷹〜千葉） 19.2日
なぜ遅延が起きるのか。
Yoshihiro Kandoに連絡する メールアドレス：yoshihiro.kando@buzzfeed.com.
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