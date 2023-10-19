    「6年ぶり？に…」人気女優が15cmのヘアカットでイメチェン→ファン大興奮「ドキッとした」「天使降臨」

    俳優の吉川愛さんがInstagramを更新し、髪を15cm切ったイメチェン姿を披露しました。

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Japan News Intern

    俳優の吉川愛さんが、10月18日にInstagramを更新。髪を15cm切ったイメチェン姿を披露しました。

    「15cm cut✂️」

    ファンからの反響は……？