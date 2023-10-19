Buzz·掲載日 5 時間前「6年ぶり？に…」人気女優が15cmのヘアカットでイメチェン→ファン大興奮「ドキッとした」「天使降臨」俳優の吉川愛さんがInstagramを更新し、髪を15cm切ったイメチェン姿を披露しました。by Wakana Yamashita山下和奏 / BuzzFeed Japan News InternFacebookPinterestTwitterMailLink 俳優の吉川愛さんが、10月18日にInstagramを更新。髪を15cm切ったイメチェン姿を披露しました。 「15cm cut✂️」 View this photo on Instagram Instagram: @ai_yoshikawa_official 「15cm cut✂️」と始める吉川さん。写真に写っているのは、ブラウンのセミロングヘアにイメチェンした吉川さんの姿。4枚投稿された写真の中には、髪の毛をつまむポーズをとったものも。吉川さんは「6年ぶり？とかに短くなりました」とつづっています。 ファンからの反響は……？ View this photo on Instagram Instagram: @ai_yoshikawa_official 15cmカットという大胆なイメージチェンジに、ファンからはたくさんの反響が寄せられています。「ドキッとした、かわいい！」「かわいいニヤける」「どんな髪型も似合う」「かわいすぎる天使降臨」〈サムネイル：時事通信〉