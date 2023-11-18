【動画】「鳥肌立った」10年前に卒業した板野友美のAKB最新曲完コピダンスを見る
まるで10年前に戻った気分だ……！
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まだスクロールしないでっ👀💨💕 #ともちん さんが一緒に踊ってくれました➰💕🥲 短い練習時間で完璧な #アイドルなんかじゃなかったら さすがです👏🏻🌸 #AKB48 #板野友美 さん #テレ東60祭Mフェス #小栗有以 #ゆいゆい #YuiOguri #柏木由紀 #ゆきりん #YukiKashiwagi #NewMusic #recommendsSong♬ Idol Nankaja Nakattara - AKB48
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／#テレ東60祭Mフェス 🎼— AKB48公式 (@AKB48_staff) November 15, 2023
ありがとうございました➰🎀
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「Everyday、カチューシャ」🎤
いかがでしたか🙌🏻♡
なんと #板野友美 さんも登場🗣️💖
素敵なお花もありがとうございました❕💐✨
Tverで見逃し配信もあるのでぜひ💡🤍#AKB48#Everydayカチューシャ
感想はここから👇🏻💌… pic.twitter.com/OhEUPvMMnS
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#テレ東60祭Mフェス— 柏木由紀 (@Yukiriiiin__K) November 15, 2023
なんと！！
ともちんさんが来てくださいました〜🥲
曲中にも、ともちんさんと目が合って
胸がいっぱいになりました、、🥲✨
卒業祝いになんとプレゼントまで😭
大切にします😭✨✨
素敵な思い出をありがとうございました🎁 pic.twitter.com/Vg58zGgcWP