    【動画】「鳥肌立った」10年前に卒業した板野友美のAKB最新曲完コピダンスを見る

    まるで10年前に戻った気分だ……！

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Japan News Intern

    @akb48_official_tiktok

    まだスクロールしないでっ👀💨💕 #ともちん さんが一緒に踊ってくれました➰💕🥲 短い練習時間で完璧な #アイドルなんかじゃなかったら さすがです👏🏻🌸 #AKB48 #板野友美 さん #テレ東60祭Mフェス #小栗有以 #ゆいゆい #YuiOguri #柏木由紀 #ゆきりん #YukiKashiwagi #NewMusic #recommendsSong

    ♬ Idol Nankaja Nakattara - AKB48

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