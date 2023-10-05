    【画像】ゲラをかじった“犯人”の姿。「かわいいので許すしかない」と反響を呼んでいます

    人文書・文芸書を中心に刊行している出版社「作品社」がSNSを更新。訳者から返ってきたゲラ（校正刷り）が何者かにかじられたハプニング写真を投稿し、ネット上で話題になっています。

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Japan News Intern

    Twitter: @sakuhinsha_e

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