【画像】ゲラをかじった“犯人”の姿。「かわいいので許すしかない」と反響を呼んでいます
人文書・文芸書を中心に刊行している出版社「作品社」がSNSを更新。訳者から返ってきたゲラ（校正刷り）が何者かにかじられたハプニング写真を投稿し、ネット上で話題になっています。
Twitter: @sakuhinsha_e
訳者から戻ってきたゲラ、猫さんも校正しようとしてくれたんでしょうか。 pic.twitter.com/YCbCl2tUnc— 作品社編集部 (@sakuhinsha_e) September 12, 2023
Twitter: @sakuhinsha_e
みなさま、— 作品社編集部 (@sakuhinsha_e) September 12, 2023
訳者よりお写真が届きました。
こちらが「ゲラをかじったネコ」さんです。 https://t.co/YuT8rYcHqs pic.twitter.com/BNg8Y26sMy
Twitter: @sakuhinsha_e
校正中のこの本は『フット・ワーク 靴が教えるグローバリゼーションの真実』(タンジー・E・ホスキンズ、北村京子訳)、10月刊行予定です。華やかなファッション業界の暗い側面を探ってきた著者の最新作。著者のインタビューが以下で見られます。こちらもよろしくお願いします。https://t.co/EGplHVhiQn— 作品社編集部 (@sakuhinsha_e) September 12, 2023