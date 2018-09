薬物依存に陥らせるのは、薬の作用というより「孤立」

More

「俺は依存症じゃない」「俺は自分でコントロールしてクスリを使っている。その気になればいつでもやめられるのだ」と、脳が薬物やアルコールにハイジャックされているのを認めたがらないのが、依存症という病気の特徴です。

だからこそ、依存症は「否認の病」などと呼ばれることもあるのです。

しかし実は、この否認という現象は決して依存症者本人だけのものではありません。「わが家(あるいは、わが街、わが国)には、薬物問題など存在しない」といった具合に、社会もまた問題を否認する傾向があるのです。

そして、あの「ダメ。ゼッタイ。」というキャッチコピーこそが、「薬物問題なんてあり得ない、あってはならないし、あるはずがない」という社会の否認を象徴する言葉だといえるでしょう。

そうした社会では、万一、その「あってはならないもの」を見つけたら、全力で自分の視界から排除し、「わが家(あるいは、わが街、わが国)には、薬物問題など存在しない」という妄想を堅持し続けようとするでしょう。

「ダメ。ゼッタイ。」ではなぜダメなのか?



最後に、わが国の薬物乱用防止教育で連呼されている「ダメ。ゼッタイ。」というキャッチコピーに関する秘話を紹介しておきたいと思います。

実はこのキャッチコピー、もともとは国連が提唱した「Yes To Life, No To Drugs」に由来しています。したがって、直訳すれば「人生にイエスといおう、薬物にはノーといおう」であり、本来、超訳するにしても、せめて「自分を大切に、でも薬物はダメ。ゼッタイ。」くらいの忠実さはあってしかるべきでした。

ところが、なぜか「Yes To Life」に相当する意味が省略され、誤訳レベルの日本語――「ダメ。ゼッタイ。」――として普及啓発に頻用されることとなってしまったのです。

いま思えば、ボタンの掛け違いはそこから始まりました。この誤訳の影響で、わが国の薬物対策は、自分の「人生にイエス」といえない人、生きづらさや痛みを抱えて孤立する「人」たちへの視点を失ってしまったからです。

その結果、薬物依存症の予防でも回復支援でも、痛みを抱え孤立している「人」をどう支援するかという課題が忘れられ、薬物という「物」とともに、それに手を出した人も一緒に排除するような価値観が広がってしまったように思われるのです。

私は、「ダメ。ゼッタイ。」という誤訳的なキャッチコピーによってミスリードされたわが国の薬物対策を仕切り直す必要があると考えています。

それには、まずは一般の人々の誤解や偏見を解消し、「脱洗脳」するところからはじめる必要があると思っています。

そのような思いから、最近、私は一冊の新書『薬物依存症』(ちくま新書)を上梓しました。ぜひ多くの人に読んでいただき、薬物依存症の真実を知っていただきたいと願っています。