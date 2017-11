「認知症予防」の真実

専門家の意見を詳しく知りたい方は、日本神経学会監修(協力学会 日本精神神経学会 日本認知症学会 日本老年精神医学会 日本老年医学会 日本神経治療学会)の認知症疾患診療ガイドラインをご覧ください。

日本の認知症医療の英知を集め、その総意によって編まれたものです。認知症医療のいまの到達点と言えます。認知症の危険因子・防御因子にはどのようなものがあるか、現段階で予防の可能性はあるのか。

以下は、そのくだりです。

この内容、しかも「グレードC1」です。このグレード(推奨グレード、と呼ばれています)は、医学的な証拠に基づいて分類しています。

A,B,Cとあり、Aは「強い科学的根拠があり」、Cは「科学的根拠がない」となっています。平たく言えば医学的に証明されたものではない、ということです。

文章の中ほどにも、こうあります。

まあ、これは日本の話です。では、よその国は?

アメリカの強大な組織、アメリカアルツハイマー協会のホームページを見てみます。日本語は私の訳です。

Myth 8: There are treatments available to stop the progression of Alzheimer’s disease.

Reality: At this time, there is no treatment to cure, delay or stop the progression of Alzheimer’s disease. (後略)

8番目の神話(作り話):アルツハイマー病の進行を止める治療法がある。

本当の話:現時点では、アルツハイマー病の進行を治療する、遅らせるもしくは止める方法はない。(後略)