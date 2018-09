23歳で命を絶った娘。父は悔やむ。「私のような過ちは犯さないで」

LGBTを理解、支援するアライを組織化する本格的な動きはないが、支援者の投票行動は実際にLGBTコミュニティにも影響を与えている。LGBT支援者に向けた全米規模の非営利団体でもっともよく知られるPFLAGでは、現状を変えようと動いている。PFLAGは積極的行動主義に根ざし、1973年に「Federation of Parents and Friends of Lesbians and Gays」(レズビアンとゲイの親と友人のための連盟)としてスタートした。創立者ジャンヌ・マンフォードのゲイの息子が、抗議行動後に襲われて病院へ運ばれたのがきっかけだった。



マンフォードはニューヨーク・ポスト紙の編集者あてに手紙を書き、息子が暴力を受けている間も介入せずに見ていた警察を批判した。また、第3回目となるその年のニューヨーク・プライド・マーチに参加し、息子とともに行進した。さらに、ウェストビレッジの教会で親同士が連帯するグループを立ち上げた。それから45年、彼女が立ち上げたPFLAGは、LGBTが平等に扱われる社会を目指し「支援、教育、擁護」に力を入れている。

マティスがムーア候補への抗議行動に立ったことが全国ニュースで流れたとき、PFLAG本部のスタッフは私と同様、畏敬の念をもって見つめていたという。ワシントンDCの本部で広報担当のディレクターを務めるリズ・オーウェンは「彼がまだPFLAGのメンバーでないのなら加わってもらわなくては、と思いました」と振り返る。だがPFLAGの側からは誰も連絡をとらなかった。



結局、あるジャーナリストがマティスをPFLAGのバーミンガム支部に紹介した。PFLAGメンバーの半分強はLGBTの「親や友人」ではなく自身がLGBT当事者だ。ハンツビル支部の支部長で自身もゲイのニック・ウィルボーンによると、同支部のメンバーにも、親にどうカミングアウトするかについて助言を求めるLGBT当事者が多いという。

現在、PFLAGにはアラバマ州の9カ所を含め全米で400を超える支部があり、細やかで手厚い活動が行き届かなくなっている。公式サイトでは政治家に要望を伝える際に必要な情報や、支援者向けの案内などが手に入るが、本部では積極的に企画してまとめるというよりも、サポートを求める要望に応える形が多い。「私たちはくっついて細かく世話を焼くわけではありません」。PFLAG本部で擁護、政策、パートナーシップ関係をとりまとめるディエゴ・サンチェスはそう話す。



PFLAGのメンバーが公の場で証言した、メディアの編集者あてに書簡を送った、あるいは州議会を訪れたといった例がどれくらいあるのか、サンチェスは把握できていないという。こうした事例を把握するだけの資金や人員を集める力が足りないからだ。

事実、全国規模でみるとPFLAGは過去2年間、支出が収入を上回っており、3月には就任からわずか半年の事務局長を資金調達責任者と併せて退任させている。

広報担当のオーウェンは解雇劇についてはコメントを避け、次のように述べるにとどめた。「PFLAGは力があり成果をあげています。これからも継続して活動を続け、私たちが目指す多様性があり広く人々を受け入れる世界を作っていきます」