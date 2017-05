ズゴックの腕型クッション爆誕！シャア専用、量産型の2色あるぞ

More

「ひとやすみ腕枕(アームピロー)クッションシリーズ」はストレスの多い、日本のビジネスパーソンに「ひとやすみ」を提供できるよう作られた商品。

(C) 円谷プロ

(C) ゆでたまご・東映アニメーション

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:Tatsunori.TOKUSHIGE@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.