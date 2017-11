TWICEの紅白出場決定 韓国国内の反応は？

More

紅白決定おめでとーう!㊗️ なんかすごく嬉しいです😂 #TWICE #紅白初出場 #おめでとうございます #트와이스

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:tatsunori.tokushige@buzzfeed.com.

Catherine JiHye Goに連絡する メールアドレス:catherine.jihye.go@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.