アクアプラス / via amazon.co.jp

かつて多くの人を虜にした作品だけあり、SNSには20年前という歴史の重みにショックを受ける人が多数います。

To Heart、20周年とかマジか・・・

せっかくなので「To Heart」と同じ1997年発売のゲーム、アニメをまとめてみました。

スクエアエニックス / via amazon.co.jp

バンダイナムコ / via amazon.co.jp

キングレコード / via amazon.co.jp

20年の重み、すごいわ...。でも20年たったのにマルチ、まだ発明されてなくて辛い。

