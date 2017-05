More

ウルトラマンを知る者なら泣かずにはいられない。そんなミュージックビデオが5月23日に公開されました。

相信音樂BinMusic / via youtube.com

特技監督を務めました台湾の超人気グループ【MAYDAY】の『Life Of Planet』MVが遂に発表! 今年の3月に台湾に渡って本編パートの立ち会いしたり、日本で特撮パートを撮影したりしておりました。 是非ご覧ください! https://t.co/iQzUfVW52A

「ゲハラ」「ウルトラマンオーブ」でお世話になった田口清隆特撮監督、台湾のバンドMAYDAY"Life of Planet"のPVにヤラレタ(T ^ T) 雨に打たれるウルトラマン…グッときます! https://t.co/6sEsjz6OWj

ウルトラマン好きならマジで今すぐ見てくれとしか言いようがない最強のMV来ちゃったぁぁぁぁぁぁぁ!!!!! Mayday五月天 [ 少年他的奇幻漂流 Life of Planet ] Official Music Video https://t.co/6IvEWfQsvR

