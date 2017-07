More

記録的な豪雨に見舞われた福岡・大分両県。中でも甚大な被害が出ている福岡県朝倉市で5日から現地を取材していたアイドルがいる。

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:Tatsunori.TOKUSHIGE@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.